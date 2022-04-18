淡水老街辦數位行銷課 助商圈振興經濟

新冠肺炎疫情肆虐，影響各行各業，為要幫助在地經濟振興，新北市議員鄭宇恩媒合了新北市政府研考會的資源，與淡水商圈協會舉辦免費數位行銷電腦課程，讓業者增加軟實力，幫助商圈振興經濟。

新北市議員鄭宇恩表示，這次課程針對店家經營可以搭配的社群經營、打造網路品牌價值來分享經驗，希望能幫助大家強化數位能力、跟上數位轉型的浪潮。

淡水區商圈文化觀光協會理事長盧育佑表示，過去疫情影響的不只是大家出國玩的規劃，也讓國際觀光客難以造訪台灣，這對以往以觀光為重的淡水來說，是相當大的挑戰，這次也相當感謝議員的協助，讓業者增加軟實力。

淡水商圈在經過疫情的考驗之下，許多店家也都在開始考慮轉型或是還欠缺那些方面的不足，希望可以找到正確方向學習，而這次正好有議員媒合新北市府資源，來為大家上課。

市議員鄭宇恩指出，這一梯次不只是在淡水還有八里也有舉辦手機課程，希望讓民眾與業者可以增加更多數位資訊與行銷方式。