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榕樹確診褐根病 汐止基隆河畔移除阻蔓延

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
基隆河畔靠近汐止長安橋頭，有幾棵榕樹確診為褐根病，新北市議員張錦豪會勘，除了先針對周邊做阻絕溝，防止病菌蔓延，後續也會再做簡單的綠美化。 圖／觀天下有線電視提供
基隆河畔靠近汐止長安橋頭，有幾棵榕樹確診為褐根病，新北市議員張錦豪會勘，除了先針對周邊做阻絕溝，防止病菌蔓延，後續也會再做簡單的綠美化。 圖／觀天下有線電視提供

基隆河畔靠近汐止長安橋頭，有幾棵榕樹確診為褐根病，所以，目前市府除了將樹移除也開始進行相關的防治工作，今(18)日新北市議員張錦豪也召集相關單位人員現場會勘，除了先針對周邊做阻絕溝，防止病菌蔓延，後續也會再做簡單的綠美化。

新北市景觀處樹保委員陳鴻楷指出，樹木出現網狀格紋的就是褐根病典型的病徵，傳染方式一個是樹的孢子飛到有傷口的樹，第二個是這邊樹跟樹這麼近，最重要是樹根跟樹根之間的傳染，所以，那天跟市府高灘處的人員來看過，週邊有幾棵都已經染病了，如果步道這些樹確定要留下來，建議是趕快做阻絕構的方式，不要再繼續擴散，並且做燻蒸消毒的工作，避免其感染擴大。

新北市議員張錦豪表示，鄉長路一段靠近基隆河畔屬於十河局管轄範圍，有幾棵樹木染了褐根病，可能會往旁邊的樹傳染，所以，今天請了相關單位人員來現場會勘，那其實在一開始發現時，就已經將樹移除，第一擔心影響周邊民宅，第二是擔心傳染過快，而接下來處理方式，今天有請到樹保委員專家來給專業的建議。

張錦豪說，為了保護染病榕樹旁其他健康植物，請高灘處協助盡速做好阻絕溝，並且做樹根整個刨除、移除、燻蒸消毒，那燻蒸可能需要兩個月的時間，之後再做簡單的綠化做景觀復原工作。

汐止 新北

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