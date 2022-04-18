瑞芳桐伴遊花海 小旅行賞花兼古蹟覽勝

瑞芳地區每年四五月的時候桐花盛開，景色美不勝收，特別是四腳亭砲台步道和粗坑口煤窯步道，除了桐花之外，更有古蹟覽勝，區公所於4月27日、5月1日、5月4日舉辦三場次賞桐小旅行，讓遊客健走步道之餘，將美美回憶帶回家。

區公所社會人文課長黃于瑛說，一年一度的桐花季又來了，今年因為新冠疫情的關係，瑞芳區桐花季不舉辦大型主場活動，不過依舊有推出賞桐小旅行路線，分別在4月27日、5月1日、5月4日三場次，每一場次都有兩條賞桐路線，從吉安宮出發分別到上天里煤窯和四腳亭砲台，一開放報名就名額就秒殺。

春暖花開，每年的四月到五月是桐花的季節，瑞芳四腳亭地區是桐花盛開的密集區，今年花期較晚，目前約開三成左右，在吉慶里的福興宮周邊，還有四腳亭砲台已經有四月雪落在步道上，看起來相當詩情畫意。

吉慶里長簡惠麗說，今年瑞芳桐花季推出「桐伴遊花海」賞桐小旅行，將帶領遊客走訪四腳亭砲台及上天里煤窯皆具有歷史人文的古蹟，讓微風吹拂的桐花雨伴隨遊客，賞花之際還能尋幽訪勝。