學童跟騷逐年增 北市愛心服務站不增反減有學校竟掛零

「跟蹤騷擾防制法」6月1日將上路，北市議員調閱資料發現，台北市學生校外遭跟蹤騷擾件數逐年增，近5年學生遭跟蹤騷擾件數就有47件，其中以國小學童22件最多，光去年國小學童在校外遭人跟騷就有10件，但北市府推動的愛心服務站，近年卻越推越少，愛心站數量從107學年度的1591間，逐年遞減，110學年度僅剩1334間，還有學校周邊連一間都沒有。對此，教育局表示，北市府會再來加強倡議，並要求學校積極推動愛心服務站。

議員潘懷宗今天在議會教育部門質詢表示，近5年北市學生遭跟騷通報數，107學年度12件、108學年度4件、109學年度10件、110學年度17件、今年到4月初就通報4件。另外，根據教育局每學期彙整學校周邊治安熱點，目前校園周邊風險熱點高達577處，其中低風險264處、中風險166處、高風險147處，但除仰賴警察局加強巡邏，更需倚靠校園周邊店家通力合作，建構完整的保護網。

北市府過去計畫要在每所學校周邊設立25處愛心服務站，並連成安心走廊，但以目前愛心站數量，不要說連成線，有些地方連點都沒，愛心站數量從107學年度1591間、108學年度1533間、109學年度1391間、110學年度僅剩1334間。還有校園周邊連一處愛心服務站都沒有，包括建安及私立華興小學；周邊僅一處愛心站的小學，也有民生、西園、蘭雅國小等5校。

對於愛心服務站數量不增反減，還有的學校周邊掛零，北市教育局長曾燦金表示，企業商家應該要發揮企業社會責任，北市府會再來加強倡議。曾燦金說，若有學校周邊竟連一家愛心站都沒有，應該要究責，代表校長及學校團隊不夠用心，市府會再來盤點。

潘懷宗說，愛心服務站設立是由教育局彙整各校推薦合適店家清冊，送警察局核對符合安全標準商家，再由各校進行愛心服務站簽署，並向學生宣導，多為便利商店、早餐店、補習班及里辦公室等，其中又以便利商店占多數，目前台北市1334間愛心服務站中就有552間為便利商店。