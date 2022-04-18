北畜抗生素超標採事後追蹤 60隻不合格雞民眾恐吃下肚

台北畜產公司家禽批發市場去年有一批雞隻送驗，得知含有抗生素「磺胺劑」超標，只能採事後追蹤方式，議員質疑，難道過去幾年來，消費者都吃下了不合格的雞？財政建設委員會要求北畜應於兩周後提供精進改善方案。

台北畜產公司家禽批發市場每日交易6萬隻家禽，要抽樣檢測藥物殘留，但由於北畜無法自行檢測磺胺劑，需要送至第三方檢驗，發現磺胺劑超標時已是兩到三周後。

台北畜產公司今赴議會財政建設委員會進行工作報告時指出，去年檢測出50、60隻雞含有抗生素「磺胺劑」超標，議員楊靜宇質疑，磺胺劑過量的雞隻對消費者來講已經賣出去了，恐怕檢驗不合格的雞隻，已經吃進消費者的肚子裡，畜產應想辦法改善。

侯漢廷質疑說，雞隻已經銷出去，民眾吃下肚目前卻還沒防止的辦法，難道過去幾年來，民眾都吃到檢驗不合格的畜產，應該要先檢驗知道結果、再銷售才能改善。

畜產公司總經理謝林玲玲說明，大型禽隻進入北畜需附健康檢驗證明，目前檢驗有3項，包含過氧化氫、藥物殘留、磺胺劑等篩檢，若不合格立即扣下雞隻冷凍送化學銷毀。

市場處主秘高振翔表示，每批家禽只要是可以用試劑檢驗的結果，就會在賣出去之前攔阻，但由於磺胺劑需要比較精密的儀器，因此需要送往中央畜產會檢測，耗時兩到三周時間，無法當下知道結果只好採取事後追蹤。

高振翔表示，針對不合格事件會追蹤、通知產地，也會前往做產地輔導，只要該產地查獲一件檢驗不合格，就要求停工14天，待產地送再次檢驗，並合格證明書後再提供，北畜也將加強抽驗，尤其確保產地用藥合格，落實源頭管理才是解決之道。

財政建設委員會第二召集人、市議員黃郁芬裁示，由於事件與民生相關，北畜應於兩周後提供精進改善方案。