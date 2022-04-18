4月18日至24日 新北市民訪綠博 門票只要100元

新北市府為響應「2022宜蘭綠色博覽會」，將在宜蘭縣冬山河生態綠舟策劃新北物產館，同時宣布4月18日至4月24日為新北縣市週，新北市民參訪綠博門票只需100元，且新北物產館商品將提供全面7折起優惠。

新北市府今年度以「活力新北－健康山海」為主軸，並以童話為元素，規劃六大特色展區，結合智能科技，展示奇幻新北山海世界，不僅有「毛寶貝智能認養體驗」、「萬里蟹抓大放小體感遊戲」等互動遊戲，還有抽獎活動與免費限量DIY體驗，如LED拼貼風景畫、製作芋圓等。

新北市農業局，4月18日至24日為新北縣市週，只要是設籍在新北市的民眾於購票時出示身分證、健保卡等證明文件，就只需要付100元購買門票。新北市政府期間也推出新北館內智能販賣機的商品全面7折起優惠，另於4月23日至24日辦理假日農夫市集，民眾在假日農夫市集購買農產品，消費滿額每達500元，即可獲得抽獎券1張，抽取農產品驚喜包5名。民眾後續如將購買農產品照片上傳「新北市農業局-稼日蒔光」臉書專頁指定貼文，還可參加網路抽獎活動，抽取真草筆和農產品等禮品。另外為呼籲綠色博覽會以聯合國永續發展目標(SDGs)為宗旨，現場不提供塑膠袋，敬請民眾自備環保袋。

新北市農業局長李玟表示，新北市府為推廣新北農業之美，除在新北物產館內設有各種智能互動遊戲，也推出好禮大方送與免費DIY體驗等優惠活動。為落實防疫，新北市政府針對新北館已完成全面消毒，並安排專人協助落實實名制、酒精消毒與戴口罩等防疫措施，民眾可安心到訪。另外也呼籲市民朋友如果有疑似症狀，請遵照中央疫情指揮中心的規定，並在家觀察身體狀況，一同守護大家的健康。