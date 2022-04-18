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從做資源回收到越劇老師 新住民陶卉不因生活放棄藝術

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
2021年陶卉（後排左七）獲得新北市文化局計畫補助，舉辦劇目《送王郎》成果發表。圖／新北市文化局提供
2021年陶卉（後排左七）獲得新北市文化局計畫補助，舉辦劇目《送王郎》成果發表。圖／新北市文化局提供

新北市文化局推動社區營造業務，迄今已扶植超過800個社區圓夢，配合時代演進、數位轉型，運用科技工具，今年推出《潮遊新北動社造》數位專輯第二彈，紀錄永和從做資源回收到成為越劇老師的陶卉、努力為坪林札根的社造青年陳科廷及蘆洲神將腳的文化傳承等，共有3支影片及10則精彩溫暖的社區故事。

54歲的陶卉出身貴州梨園世家，多次獲得越劇比賽大獎。2001年嫁到台灣，未料才嫁來5年，先生就因腦中風臥病，生活的重擔逼得她不得不放棄心愛的越劇，一肩扛起家計，靠著做資源回收，咬牙拚了11年。陶卉說，期間不是沒想過要回家鄉，可總覺得是自己選擇嫁來臺灣，還有孩子牽絆，最終還是待了下來。

「不要丟下妳身上僅有的魅力！」母親的這句話，讓生活無望的陶卉決心重拾戲服，並以台灣媳婦參加大陸《一鳴驚人》及《梨園漫步》節目越劇比賽，一舉皆獲銀獎鼓勵。

事後有人循線問陶卉願不願意開班授徒，讓她從做資源回收者，自此走上教學這條路。去年陶卉獲新北市文化局社區營造一般性計畫補助的支持，也將她的故事拍成影片，收錄在《潮遊新北動社造Ⅱ》，希望鼓勵更多人不要放棄希望，勇敢逐夢。

文化局表示，《潮遊新北動社造Ⅱ》數位專輯系列，有別於紙本書籍出版模式，藉由影片、文字、圖片與動態設計，讓社區營造紀錄出現線上閱覽、沉浸式體驗等創新互動模式，透過手機、平板等載具隨時點看社造故事，內容不僅圖文交織，還有影像和音樂效果，方便民眾閱讀每一篇感人的新北社造故事。想體驗新北社造的溫暖與熱情，請上新北市文化局官網查詢。

新住民陶卉（左二）在永和區雲水戲劇工作坊，認真教授越劇精髓給學員。圖／新北市文化局提供
新住民陶卉（左二）在永和區雲水戲劇工作坊，認真教授越劇精髓給學員。圖／新北市文化局提供

文化局 社區營造

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