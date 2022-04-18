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淡水河中央竟能「落腳」 浮州環視淡八兩岸絕美景象

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
地方文史工作者說明淡水河中浮州這塊土地的經濟價值，並指導學生學習漁人耙文蛤。圖／林彥伶提供
地方文史工作者說明淡水河中浮州這塊土地的經濟價值，並指導學生學習漁人耙文蛤。圖／林彥伶提供

為讓學生有更多在地體驗及文化意識，淡江大學經濟系與偕同荒野保護基金會辦淡水河生態體驗，特別的是活動地點竟位於淡水河中央，讓學生驚呼連連。淡江經濟系主任林彥伶表示，很多人其實不知道淡水河中央有「落腳」的地方，透過活動讓學生有更多在地體驗，也了解淡水從古至今的各式經濟樣貌。

淡江經濟系日前由系主任林彥伶教授帶領學生，與荒野保護基金會成員陳江河，一同從捷運淡水站後方碼頭搭乘漁人的小船前往淡水河中間的浮洲（或舊稱的浮線）。活動並由陳江河擔任客座講師，過程中將整個淡水河的脈絡與周邊的生態演進做全盤介紹，包含岸上觀察淡水河、乘舢舨船到河中的浮洲體會淡水山城。

林彥伶表示，其實現在已經很少人知道淡水河中間有可以「落腳」的地方，在這次活動中，當學生們搭船到河中間被要求下船時，大家都無法相信並直呼「這邊真的可以站人嗎？」下船後才驚呼聲連連，待退潮後整個浮洲才浮現眼前，搭配日落景象，完全是畫裡才有的景色。

淡江大學經濟系學生正在淡水河中練習耙文蛤。圖／林彥伶提供
淡江大學經濟系學生正在淡水河中練習耙文蛤。圖／林彥伶提供

林彥伶指出，活動過程中不只可環視淡水八里兩座山城，學生們還可學習漁人爬著文蛤，並邊想像數百年前開始的水上經濟繁華景象，以及穿梭在淡八兩岸的數百艘漁人的船隻等各式經濟樣貌。

林彥伶補充，這次活動是自己所開設的「勞動經濟學」課程內容之一，她認為經濟學應為一門很生活化的社會科學，而且是解決問題的科學，培養解決社會問題的人才，尤其近年來熱門的永續議題，因此除專業課程外，還要讓學生更加體認到自己在未來社會中的角色與責任。

林彥伶還說，經濟系近年積極實踐「大學社會責任」，每學期課程都實際走入淡水社區場域操作，之前更帶學生前進柬埔寨協助弱勢發展經濟，另外系內也組織團隊「經探號」，做中小學趣味經濟學推廣，成為知名的教育服務型團隊，盼藉此引導學生將經濟學知識在真實社會環境中體悟與應用。

地方文史工作者正在引導學生進行反思與討論，學生也借此機會提出對淡水經濟發展過程的許多疑問。圖／林彥伶提供
地方文史工作者正在引導學生進行反思與討論，學生也借此機會提出對淡水經濟發展過程的許多疑問。圖／林彥伶提供

淡水河 碼頭

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