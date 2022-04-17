三重模範母親 90歲李施珍珍每月捐子女孝親費助人

母親節將至，為感恩三重區模範母親教養子女的辛勞，三重區公所今在三重社教館舉辦「111年度模範母親表揚大會」，區長陳奇正也頒奬表揚區內34位模範母親並表示，每位母親都是默默奉獻、培養國家棟梁，今日表揚模範母親並非以家世優渥，而是照顧子女家人、關懷社區社會才能稱為模範母親，請大家為偉大母親們給予掌聲。

其中最高齡的90歲的王施珍珍女士，先生因病早逝，卻依然堅持讓五名子女透過教育翻轉困境，栽培長子創立出規模頗大的晟品國際公司，弟妹一同在哥哥創立的公司及分公司擔任高階主管，全家共同經營事業。王施珍珍還每月固定將子女的孝親費捐助作善款，更榮獲慈濟的榮譽董事，深受街訪鄰居肯定。

許莊碧蘭，年幼喪母、父親當兵，家中經濟困頓，年僅14歲便扛起一家生計。婚後除了照顧六名子女更要照顧年邁的公公，有感於自己成長過程缺乏父母關愛與教養，所以特別留意孩童教育，給予適性發展。過去拮据時總有鄰居雪中送炭，如今她也加入導護志工及長者關懷，傳承善良。

謝春霞女士，嫁給高雄在地老字號金美香餅舖的大家族，每天工時超過15小時，經歷兩次罹癌，非但沒有屈服，還到病友會擔任志工，將經驗以及信念分享給病友，還因此獲頒全國乳癌病友團體優良志工獎。除了擔任區公所志工，更樂衷分享與學習，並積極進行文化傳承，也為青銀世代的傳承打下根基，實作為學習表率。

新北秘書處說，今年模範母親表揚活動邀請三重幼兒園以及華山小琴會日本舞踊演出，帶動現場氣氛，充滿活動力的孩子們賣力舞動還有異國文化的日本舞踊，讓參與表揚的模範母親及眷屬和貴賓們同樂。