中華跆拳道代表隊韓國參賽 台中伴手禮送行加油

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
中華跆拳道代表隊39位好手和教練今晨出發，參加21日至24日在韓國舉辦的「2022高陽世界跆拳道品勢錦標賽」，台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊和參與贊助的伴手禮業者清晨5時許即到機場送行。圖／工策會提供
中華跆拳道代表隊39位好手和教練今晨出發，參加21日至24日在韓國舉辦的「2022高陽世界跆拳道品勢錦標賽」，台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊和參與贊助的伴手禮業者清晨5時許即到機場送行。圖／工策會提供

中華跆拳道代表隊39位好手和教練今晨出發，參加21日至24日在韓國舉辦的「2022高陽世界跆拳道品勢錦標賽」，台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊和參與贊助的伴手禮業者清晨5時許即到機場送行，贈送自家好禮給選手替他們加油，希望選手能帶回好成績。

黃于珊說，跆拳道是我國的焦點賽事，此次賽事有多位在地優秀選手參賽，包括國手張宸帛、張以諠、吳宜宸，以及國際級幼兒體適能跆拳道教練羅玉蓮等人。這次成功媒合伴手禮業者贊助中華代表隊，不僅給予選手最大的支持，也盼藉此讓台中伴手禮走上國際舞台。

中華民國跆拳道協會張火爐理事長說，高陽世界跆拳道品勢錦標賽參賽總人數超過2000人，參賽國家達70國以上，中華台北選手從12歲到65歲都有，競爭相當激烈；很高興經由跆拳道國際裁判竇鳳鳴教練和台中市政府工策會牽線，獲得台中伴手禮業者的聲援、加油，期盼讓選手帶著伴手禮出去，拿獎牌回來。

黃于珊說，此次共贊助伴手禮250份，因受限於托運規範，每家廠商配合提供各50份，其中包含久久津的蘋果米餅、法布甜的馬卡龍鳳梨酥、長松食品的黑糖沙琪瑪、美姬饅頭的好柿花生鮮乳造型饅頭、阿聰師的小芋仔禮盒等。廠商說，感覺活動很有意義，未來願長期贊助，讓選手吃得甜在嘴裡，暖在心裡。

中華跆拳道代表隊39位好手和教練今晨出發，參加21日至24日在韓國舉辦的「2022高陽世界跆拳道品勢錦標賽」，台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊（左二）和參與贊助的伴手禮業者清晨5時許即到機場送行。圖／工策會提供
中華跆拳道代表隊39位好手和教練今晨出發，參加21日至24日在韓國舉辦的「2022高陽世界跆拳道品勢錦標賽」，台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊（左二）和參與贊助的伴手禮業者清晨5時許即到機場送行。圖／工策會提供

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