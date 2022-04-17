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鐵道馬拉松接力賽開跑 6千名跑者一起留下追火車回憶

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市鐵道馬拉松接力賽今天在福隆開跑。圖／新北市觀光局提供
新北市鐵道馬拉松接力賽今天在福隆開跑。圖／新北市觀光局提供

新北市鐵道馬拉松接力賽今天在福隆開跑，拿下今年萬金石國內男子冠軍的「印帝」周庭印也加入，與6千多名跑者一起奔馳在山海賽道。今年首度有視障跑者參賽，陳姿蓉說，很高興能參加追火車接力賽，並感謝陪跑員的帶領，讓她和其他隊員一起完成挑戰。

鐵道馬今年邁入第7屆，成功帶動雙溪、貢寮周邊觀光及產業發展。新北市觀光旅遊局長楊宗珉今天為賽事主持起跑鳴槍時說，藉由鐵道馬拉松接力賽讓更多人認識小鎮人文與產業，希望參與者可以用雙腳慢慢欣賞、細細品味鐵道小鎮的人文和地理風情。

新北市鐵道馬拉松接力賽為7人組隊接力賽，選手分散在7個接力區集結。考量防疫避免群聚，每處起跑點再分成4梯次出發。

市府整理今年賽事亮點，包括11名重磅級神隊友參加，除了萬金石奪金的周庭印，還有外景女鐵人段慧琳、全中運高女五千紀錄保持人吳敏、跑步教練哲睿Jerry、「地才」跑步教練黃崇華及各大馬拉松賽道風雲人物游雅君、陳宇璿、李詹瑩、李翰暄和鄭瑞竹，變裝界最佳代表貓女姊姊Vita也是隱藏版隊友一員。

新北市政府表示，鐵道馬拉松接力賽橫跨雙溪、貢寮二個行政區，除了知名的福隆沙灘，賽道沿線還會經過舊草嶺隧道、華燈初上場景──花子的家、百年馬崗石頭屋、卯澳漁村、牡丹社區等景點。

主辦單位今年發揮巧思，把各棒次賽道沿線最具指標的人氣景點，刻印在每一棒的完賽獎牌上，頗有收藏價值。鐵道馬長期合作夥伴日本西武鐵道，今年贊助製作完賽斜背袋，帆布材質上面印製西武特急Laview號，期待疫情趨緩之後，跑友能背上斜背袋前往日本體驗別具風情的鐵道旅行。

為了延續熱情追友們賽後興奮情緒，主辦單位在福隆終點舞台安排樂團熱情開唱，賽事贊助夥伴西武鐵道、撒隆巴斯、邁克仕也設攤位準備互動活動，讓第7屆賽事在歡笑聲中劃下句點。

新北市鐵道馬拉松接力賽今天在福隆開跑，吸引超過6千名跑者參與。圖／新北市觀光局提供
新北市鐵道馬拉松接力賽今天在福隆開跑，吸引超過6千名跑者參與。圖／新北市觀光局提供
新北市鐵道馬拉松接力賽今天在福隆開跑，視障跑者陳姿蓉感謝陪跑員帶領她與隊員一起完賽。圖／新北市觀光局提供
新北市鐵道馬拉松接力賽今天在福隆開跑，視障跑者陳姿蓉感謝陪跑員帶領她與隊員一起完賽。圖／新北市觀光局提供
新北市鐵道馬拉松接力賽今天在福隆開跑，新北觀光旅遊局長楊宗珉（左二）等人今早主持鐵道馬鳴槍開跑儀式。圖／新北市觀光局提供
新北市鐵道馬拉松接力賽今天在福隆開跑，新北觀光旅遊局長楊宗珉（左二）等人今早主持鐵道馬鳴槍開跑儀式。圖／新北市觀光局提供
新北市鐵道馬拉松接力賽今天在福隆開跑，完賽獎牌刻印賽道經典景點，具收藏價值。圖／新北市觀光局提供
新北市鐵道馬拉松接力賽今天在福隆開跑，完賽獎牌刻印賽道經典景點，具收藏價值。圖／新北市觀光局提供
新北市鐵道馬拉松接力賽今天在福隆開跑，變裝組跑友發揮創意，造型吸睛。圖／新北市觀光局提供
新北市鐵道馬拉松接力賽今天在福隆開跑，變裝組跑友發揮創意，造型吸睛。圖／新北市觀光局提供

鐵道 馬拉松

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