新北確診男童就醫延誤引眾怒 綠營要侯友宜提專案報告

新北市一名兩歲確診男童14日發燒，父母趕緊報案，救護車卻遲了兩小時才到，男童到院已昏迷趕緊送入加護病房，事件引發眾怒，斥責救護機制失靈。新北市議會民主進步黨團總召陳啟能議員怒斥「市府行政怠惰互踢皮球，導致孩童重症求助無門」。要求侯友宜市長向議會進行專案報告。

新北市衛生局聲稱「病程進展非常快速，是很罕見病例」，並表示送醫過程中，不管是一九二二、衛生局、消防局跟醫院，都全力做該做的事情。目前男童仍在加護病房，雙和、台大醫院小兒重症醫療專家會診照護，對家屬的心情能夠完全理解，衛生局也一直持續關懷家屬，提供協助。

新北市新聞局長張愛晶表示，防疫不分彼此，現在大家一條心共同努力才是最重要的。新北市消防局表示，消防隊確認可收治醫院後，就立即調度救護車，並未延遲。

綠營新北議會黨團總召陳啟能議員表示，市府居家照護已出現配套上的問題，因此造成兩歲幼童確診後卻拖延送醫的情況發生，而市府過去面對議會的質疑時，總是用超前部屬來回應，更搶先部署輕症居家照護試辦，市府說已做好萬全準備的信心來回應議會！但如今發生「人為重症」的憾事，希望侯友宜能夠徹底檢討改善。

總召集人陳啟能議員表示，市府各局處在推動居家照護的工作時，不應該推卸責任互踢皮球，從衛生所到消防隊再回到衛生局，中間的時間流逝，也間接讓無辜孩童因市政府的行政怠惰而送命，而這樣類似求助無門的狀況在新北市還有多少案例。對於確診者家屬的控訴，本黨團認為侯友宜必須好好面對與承受，更應該要向廣大民眾解釋清楚。

幹事長羅文崇強調，幼童沒有施打疫苗，一旦確診送醫市府若無法提供緊急救護，將造成嚴重的傷害，幼童確診重症是明確事實，衛生局不該直接回覆屬於特殊個案或是以選舉語言回應民眾質疑來模糊焦點，對於侯友宜推動輕症居家照護的準備與配套，黨團成員非常擔憂，希望不要再發生類似的案件，應落實好確診通報與緊急救護工作。

綠營新北議會黨團譴責市府面對幼童確診後處置作為與回應態度，現在新北市居家照護才剛起步，所有的執行工作配套仍然不足，地方聯繫各局處的功能也必須全面加強，黨團要求侯友宜及衛生局，向議會作防疫工作準備及居家照護執行不足的時候，問題該如何解決，進行專案報告，讓外界徹底了解目前的狀況。