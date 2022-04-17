信義區明試辦居家照護 北市：相關量能已準備好

國內本土疫情升溫，甚至出現首例幼兒重症個案，各縣市政府陸續啟用居家照護，北市衛生局表示，北市14歲以下確診總數（本土+境外）共計3138人，而居家照護方面也都演練完畢，相關量能均準備好。

衛生局發言人紀玉秋說明，統計今年1月1日至4月17日止，北市14歲以下本土加境外的染疫人數為237人，確診數為3138人，占7.55％，至於是收治在醫院還是專責防疫旅館，會依照染疫情況的不同來做安置。

北市明將在信義區試辦居家照護，為何選在信義區而非熱點中山區，台北市副市長黃珊珊表示，中山區確診數量較大，相關工作量也大，因此需建構一個模式再套用至其他區域；衛生局也表示，就近在信義區試辦，再將其經驗複製到其他行政區。

紀玉秋表示，北市相關單位如衛生局、社會局、產發局、社工及民政單位等，各項工作以「功能」分類方式已分組，演練也差不多，相關量能都已準備好。

另不少民眾反映1999、健康中心、防疫專線電話無人接聽，紀玉秋說，由於確診者及居家隔離者數量逐漸增加，會有佔線問題，目前已積極改善、擴充電話線路，但也呼籲民眾，若有警急就醫需求可直接撥打119。