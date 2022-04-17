又見「天空之城」懸空違建 新北市府強拆以防公安意外

新莊一棟公寓2樓住戶違法向外增建3坪空間，底下完全懸空，引發附近居民恐慌。新北工務局表示，拆除大隊獲報後到現場查證，已在前日拆除；這類「天空之城」過去不少案例，有在同棟大樓也有在兩棟之間，重點是底下都懸空，恐有公安疑慮，因此都列為優先拆除，目前專案開始迄今已拆除完成151件。

近期地震頻繁，新北拆除大隊於3月接獲民眾陳情，新莊區新泰路一棟公寓2樓外部增建約3坪的懸空違建，可能會因崩落造成意外，引發周圍住戶恐慌。

工務局說明，拆除大隊獲報後派員查證，發現雖屬既存違建，但違建底部懸空沒有任何支撐，有安全顧慮，因此列入專案優先執行拆除，以防範未然，並於4月7日派員進場，15日拆除完畢，以免影響鄰居進出和環境整潔。

工務局表示，拆除大隊從2015年成立「天空之城」專案，針對合法建築物外部增設易影響公共安全之違章構造物，以專人專責方式列管，成立迄今共計執行拆除151件，其中有關公共安全、交通、衛生及增進市容觀瞻等情形，都列為優先拆除，以維護市民居住安全。

當中較為誇張及知名的案例，包括新莊民本街在同棟大樓間、板橋漢生東路在兩棟公寓間，都分別私架懸空建築；板橋南雅東路及三重一處住宅也有突出鐵皮違建等，景象非常駭人。