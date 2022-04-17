北市資安事件增數倍 議員轟：資訊人員恐專業不足頻漏洞

台北市長柯文哲推動智慧城市、數位治理，但議員王浩調閱資料發現，柯市府資安事件逐年升，從104年零星件數，去年已攀升至一年50多件，甚至市府進用的資訊人員近4成不具資訊相關背景，約聘雇等擔任資訊人員、卻無資訊專長比例，又高於正式公務員，恐因資訊人員專業不足，導致資安問題多。資訊局長呂新科表示，將後續檢討。

王浩說，台北市政府的資安事件從109年起急遽增加，104至108年分別為6件、6件、7件、10件 及8件，不過到109年攀升至31件、110年更有54件，近2年成長數倍。至於各機關發生的資安事件，以遭惡意軟體、程式非法入侵最多，比例逾6成；也有近2成、22件為停電、網路異常等導致的設備問題。

議員進一步調閱各局處資訊人員資料發現，市府許多資訊人員竟毫無相關背景，目前市府進用資訊類人員共690人，其中不具資訊相關背景就有260人，比例近4成；其中非正式公務員整整一半沒資訊專業；正式公務員中，也有逾3分之1資訊人員毫無資訊相關背景。且72位資訊主管職毫無資訊專業，究竟如何督導資訊業務？

對此，北市資訊局長呂新科回應，議員點出很多資訊人員的編制及任用，確實存在著問題，允諾一個月內回去檢討如何改善。

另外，王浩也質疑，資訊局每年編列資訊教育訓練，不僅相關預算花不完。104至110年間編列594萬訓練研習費，卻只花161萬開設相關課程，執行率不到3成，還有部分經費被拿去補助替代役男管理幹部訓練班、採購人員訓練班等，根本與資訊業務不相關，資訊局也回應，將研議改進。