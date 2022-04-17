北市府花600多萬在市場裝「神奇機台」 議員批使用率低成裝置藝術

北市府於去年在市場和公有場館推出「市場實聯分流管理資訊站」，號稱「神奇機台」可以量測民眾體溫並確認戴口罩等，但議員簡舒培質疑，產發局斥資600多萬，在數十處市場採購每台近8萬元的實聯分流管理資訊站，使用率卻門可羅雀，許多機台每天使用次數僅個位，宛如當年口罩機翻版，批評市府防疫神器變成「裝置藝術」。資訊局回應，將檢討改善使用率偏低問題。

簡舒培表示，去年已遭媒體報導神奇機台使用人數低，但市府卻要求繼續於500人以上場所設置，各局處共計花費800多萬元購買新機台，其中產發局「最捧場」購入90台、耗資600多萬元，如今全北市36個公有市場裡面，每日平均使用個位數的有9個市場，舉例而言雙連市場設置160天，每日只有5人使用；讓她批評，其它縣市沒有這個機台也能做好防疫，但北市府花這麼多錢，購買機台卻變成裝置藝術，各局處別再因為長官壓力而去購買。

簡舒培表示，其它場所使用率也不佳，像是華數位新天地設備使用率僅有2.44%、士林市場只有5.53%，而且出入人留資料是來自各局處，市場實聯分流管理資訊站根本無法掌握。

市場處表示，機台是提供另一個多元管道，當時設置也有宣導，但機台使用率會隨著疫情有所變化，疫情嚴重時，若要找人替民眾量體溫不好找。

另外，簡舒培表示，目前「市場實聯分流管理資訊站」的機台分別為Kiosk和NFC，Kiosk機台一台是7萬8665元，而NFC每台只需要7000元，她質疑Kiosk效率不佳，價錢也比NFC還要高，她卻接獲內部爆料指出，市府從高層就開始指定要採購Kiosk的機台，「為什麼要選擇比較貴的 Kiosk，難道是因為有人指定嗎？」