享住台中抽千元住宿抵用券 18日第二波登錄

中央社 / 台中17日電

台中市觀旅局舉辦「GO！享住台中」活動，與安心旅宿業者專案合作，分梯次抽出1萬5000份面額新台幣1000元的住宿抵用券。18日開放第二波登錄，將抽出7000份抵用券。

台中市觀光旅遊局今天透過新聞稿指出，「GO！享住台中」活動，18日至5月2日開放第二波民眾登錄抽籤資格，將於5月3日下午2時公開抽籤，預計抽出7000份，使用日期從今年5月8日至8月31日，開放不分平假日，憑抵用券訂房享住台中。

觀旅局表示，活動開跑後已登錄成功且符合未使用過住宿抵用券資格者，可直接參與第二波抽籤。呼籲首波中籤民眾，抵用券使用期限到4月28日，目前已有民眾紛紛發文分享旅程，有機會在5月3日第一次「瘋狂抽抽樂」時抽中好禮。

觀旅局說明，第二波中籤民眾使用住宿抵用券，配合填寫線上問卷、社群媒體發文分享旅程中「遊不膩、賞不盡、買不完」的台中景點，可參加9月5日第二次「瘋狂抽抽樂」活動，電動機車、智慧手錶、平板電腦、知名渡假村下午茶券、溫泉旅館泡湯券、知名酒店餐券等豐富獎項。

台中市 溫泉旅館 社群媒體

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