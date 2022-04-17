台中建國市場旁減少171個車位 地方建議退縮植栽帶雙贏

台中市東區建國市場附近的進德路，目前進行拓寬為4線道工程，但取消道路兩側171個公有停車格位，上市場買菜不好停車，嚴重影響消費意願。市府交通局15日會勘，聽取地方意見。議員邱素貞建議市府退縮植栽帶，兼顧進德路拓寬又可保留停車格，創造雙贏。

交通局長葉昭甫表示，當地停車格位，不只建國市場周邊停車使用，也攸關未來附近商場開幕後的使用空間，交通局與建設局現地會勘，聽取當地居民等意見，再次討論如何因應。

台中市停車大不易，東區因台中火車站、帝國糖廠園區到建國市場，有多項公共建設及商場進行中，停車更加困難。

東區建國市場附近進德路，因應周邊發展，目前進行拓寛為4線道工程，卻一口氣取消171個停車格位，還有公車停靠站5處，引起當地不滿，向市議員邱素貞陳請，希望「還我消失的停車格」。

邱素貞表示，她到進德路現場，採步行方式計算，進德路拓寬4線道，將影響取消的停車格位，包括汽車99位，機車72位，共計171個停車格。

邱素貞指出，當地原本停車空間就不足，尤其，建國市場室內停車場高度限高2米，許多大貨車根本無法進入，平時車就停在路邊停車格，如今取消路邊停車格位，雪上加霜，勢必造成附近違停益加嚴重，加深民怨。