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陳時中現在真不想選舉？ 柯文哲：不談容易、不想才難
本土疫情嚴峻下指揮中心指揮官陳時中是否要參選市長引發討論，台北市長柯文哲表示，台北已經有7000多人隔離，其中還得面對開學潮及單身人口等議題，這已經不是純粹的防疫，因此在換指揮官議題上中央要自己考慮清楚，他認為陳時中現在對選舉「不談容易，不想才困難」。
國內疫情持續延燒，柯文哲日前呼籲中央，別因為一時的選舉而換指揮官，搞得全國全軍覆沒。陳時中昨日表示「如果市長有這樣的觀感，我和他保證，現在沒弄選舉啦，不需要這樣子講」。柯文哲今上午出席民眾黨原住民委員會成立大會時再針對相關議題回應。
柯文哲表示「很多事情大家心裡都有數」，他上週二看到數據，台灣有3.2萬人居家隔離，台北市有6000多人，今天則到7000多人，明天開學日台北市大概有2.7萬至2.8萬的學生，這造成的殺傷力比一兩個新冠肺炎重症還嚴重，所以這已經不是純粹的防疫。
柯文哲認為，防疫工作有分成好幾部分，包含防疫、振興、紓困、轉型，這是全套的，坦白講防疫指揮官這兩年來只聚焦在防疫上，這造成的產業殺傷力才大，所以假設確診者要安置在家中，後勤補給要怎麼送？
柯文哲指出，因為現在台北市40歲以上民眾中有三分之一的人是沒有結婚的，過程中間沒有家庭做緩衝，政府要直接去對每個人，所以他要講的是利益衝突，「如果你要選，那決策會偏啦」，中央自己要考慮清楚，陳時中在選舉上現在是「不談容易，不想才困難」。
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