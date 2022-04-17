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新莊90歲的黃李純味自製繪本說故事 為老社區注新活力
新北市新莊區新莊路649巷昔日是養豬大街，被在地人戲稱為「豬哥巷」，如今無人養豬，卻留下舊名。市議員陳科名爭取整治成里民活動的綠美化平台，邀請在國小解說圖書繪本超過20年的黃李純味阿嬤重出江湖，她化名「淑美阿嬷」，以自製的精采故事繪本、有趣的俗語順口溜，帶著里民走入故事中世界。
陳科名說，「豬哥巷」是因早年偏好養公豬配種而得名，後來隨著社會型態轉變，養豬戶一家一家停業。留下充滿歷史的街道狹窄，他和海山里長童滿金爭取重新設計空間布置，綠化環境成為里民泡茶聊天的溫馨小棧。
「淑美阿嬤說故事」是在地最受歡迎的節目之一，高齡90歲的黃李純味曾在新莊豐年國小解說20年圖書繪本，她精心製作繪本，內容幽默有趣，回響很好。
陳科名表示，社區改造近年很受關注，討論熱烈，新莊有許多在地特色和老街文化，藉著創意可打造出新舊文化融合的創意社區，提供不同的生活體驗。
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