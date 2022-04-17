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海砂一條街重建有望 住都中心：15人連署即開說明會

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北蘆洲區長安街是30年前的重劃區，當地有多處海砂屋社區，有「海砂一條街」的稱號。圖／新北住都中心提供
新北蘆洲區長安街是30年前的重劃區，當地有多處海砂屋社區，有「海砂一條街」的稱號。圖／新北住都中心提供

蘆洲長安街興建時是海砂最盛行時期，1986至1991年房市大好建商大舉開發，原料缺乏下導致充斥海沙建材，時至今日周邊房屋鋼筋裸露、地板塌陷等問題層出不窮，被冠上海砂一條街惡名。如今蘆洲南北側計畫取得內政部都委會共識，可提高容積、公設率，海砂一條街重建也有機會，住都中心則說，持續受理海砂屋改建諮詢，只要住戶連署15人即可開說明會。

蘆洲長安街為早期開發重劃區，後經高氯離子含量檢測，周邊不少建物都被判定為海砂屋。其中一案30年屋齡的5層樓舊公寓，已有天花板掉落、柱子水泥塊剝落、鋼筋裸露、地板塌陷等狀況，住都中心協助下進行住戶家中及樓梯間的鑽孔取樣，判定為海砂屋，可進入都更程序。

而蘆洲南北側都市計畫已與內政部都委會取得共識，4月15日起開始徵詢區內土地所有權人開發意願，預計4月底完成問卷調查。新北住都中心表示，將持續受理海砂屋諮詢及優先提供輔導，也接受社區委託擔任全案管理顧問，只要住戶至中心官網下載且填妥15人聯署申請書，就會派專人到場舉辦都更法令說明會。

住都中心說，蘆洲區有「海砂一條街」之稱的長安街，目前有兩處海砂屋由中心輔導自力更新，從更新會籌組、都市更新事業執行，引進專業團隊、銀行融資、政府單位溝通協調、監督廠商，到都更成果備查，陪同與社區完成重建。

海砂屋 都更 內政部

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