台北科技盃2800人報名 柯文哲：黃珊珊怎麼有時間練？

台北市長柯文哲、副市長黃珊珊今上午出席2022台北科技盃愛地球公益路跑，活動共吸引共2800人報名，其中黃珊珊還報名參與10K項目並順利完賽，柯文哲則是驚訝黃珊珊來報名，「她怎麼有時間練？」黃珊珊則表示利用晚上九點之後開始練習，柯文哲笑稱行程滿檔錢很難賺。

「2022台北科技盃」由內科發展協會主辦，內科發展協會是20年前由園區廠商自組的企業服務團體，多年來與市府產發局一起為園區廠商解決園區的共同問題如進駐法令放寬、治安、環境、交通等。

柯文哲表示，看每年辦台北馬拉松就知道路跑太流行了，但路跑總需要封路、使用到大馬路，一年最多只能辦十場，此外，在2017世大運後全民運動風氣有提升，不只是年輕人還有長者，因此現在在試辦，專門為長者準備高齡前瞻運動中心。

柯文哲表示，路跑在台灣是相當流行的運動，今天報名人數共2800名，「我是很驚訝是黃珊珊來報名，她怎麼有時間練？」一旁黃珊珊則說是晚上九點開始練，且她練習了兩周。柯文哲說，「我們每天工作行程排滿滿非常清楚，錢很難賺。」

內科發展協會理事長廖全平表示，任內會更積極的號召廠商舉辦各種公益活動，這次活動也將帶領企業善盡企業社會責任結合公益，並贊助弱勢公益團體，例如財團法人中華民國自閉症基金會，且邀請一些弱勢團體現場設攤，鼓勵參賽員工將晶片押金退款100元現場就近捐助給弱勢團體。