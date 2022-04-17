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鐵道馬拉松今開跑 侯友宜等首長沒來

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市鐵道馬拉松接力賽於今上午在福隆開跑，原安排市長侯友宜出席臨時取消。記者李定宇／翻攝
新北市鐵道馬拉松接力賽於今上午在福隆開跑，原安排市長侯友宜出席臨時取消。記者李定宇／翻攝

新北市鐵道馬拉松接力賽於今上午在福隆開跑，跑者奔馳於群山闊海的雙貢地區，每年皆於跑友熱情響應。不過，原預計共同參與的新北市長侯友宜，因14日與確診記者同台，目前仍被列入「自主健康監測」期間，因此取消參與大型活動。另原預計出席的副市長劉和然等市府核心首長，部分都取消馬拉松行程。

邁入第七屆鐵道馬拉松，帶動雙溪、貢寮周邊觀光景點發展，新北觀光局長楊宗珉今到現場為賽事起跑鳴槍並表示，鐵道馬拉松接力賽是雙溪、貢寮地區重要的觀光活動，藉由賽事讓大家更認識小鎮的特色人文與產業。

新北市鐵道馬拉松接力賽為7人一隊之接力賽，選手會分散於7個接力區集結，且為避免群聚，起點分為四梯次出發，大會在起跑前也不忘再三叮嚀跑友一定要謹守各項防疫規定。

今年賽事的亮點是11位跑界神隊友加入，各包括甫於今年萬金石奪下國內男子總排冠軍的印帝周庭印、外景女鐵人段慧琳、全中運高女五千紀錄保持人吳敏等人。

觀光局表示，鐵道馬拉松接力賽道沿線經過舊草嶺隧道、華燈初上場景花子的家、牡丹社區等景點，希望參與者可以用雙腳慢慢欣賞、細細品味鐵道小鎮的人文與靜謐。

適逢第七屆追火車，以LUCKY7的幸運數字為核心，賽事首創幸運星成績獎，於去年記者會中抽出的7隊幸運名次於賽事進行中產生得主，為延續熱情追友們在賽後興奮情緒，特別在福隆終點舞台安排樂團熱情開唱，為第七屆賽事劃下句點。

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鐵道 馬拉松

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