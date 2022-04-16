武氏芳恆自身遇截不灰心 成立關懷協會幫助新住民姊妹
新北市社會局今天舉辦「111年度模範母親表揚大會」 ，共有61位模範母親。來自越南的武氏芳恆，初嫁來台灣時為分擔家計，到工廠上班，不慎被輾斷3根手指，不過她不屈不饒，除照顧好子女外，還成立新住民關懷協會，幫助其他新住民姊妹。
武氏芳恆今年47歲，她23歲嫁到八里，因初期語言、飲食、文化等差異，相當辛苦，為了分擔家計，到工廠上班，卻被機器輾斷3根手指，歷經人生最低潮時期。
為母則強的她，為了陪伴孩子成長，到夜補校學習中文，兒子在她的教養下，非常有愛心，在就讀國小時，曾每天幫忙身體不便的同學推輪椅，長達3年之久。武氏芳恆後來成立了八里新住民關懷協會，為新住民姊妹辦理成長課程，並提供各項福利和法律等諮詢服務，她也持續到空大進修，不斷學習精進。
板橋區蕭麗華今年52歲，從小由奶奶一手帶大，她大學就讀土木工程，考進台北市捷運局。在小兒子一出生後，便被診斷為唐氏症，但她並未被挫折擊倒，依舊逆勢飛翔。她帶領孩子接受早療，讓他無論在認知、語言及各項訓練中都能有完整的學習。
由於自身的經歷，蕭麗華擔任中華民國唐氏症關愛者協會理事，希望分享經驗並關懷其他唐氏症的家庭。她同時也是名美容師，擔任台灣美容技藝發展協會理事長，經常辦理美容相關職訓，協助單親媽媽或其他婦女二度就業。
新北市長侯友宜今天出席表揚大會，和愛心大使白嘉莉領唱「祝您幸福」。侯友宜一上台致詞便先聲明，他已連續「戳了3天的鼻孔」，快篩結果都是陰性，請大家放心。他也請模範母親諒解，無法像往年一樣與大家互動，社會局在合影區劃定社交距離，他只能當「人形立牌」。
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