北市八校泳池沒無障礙設施 近五百身障學生無法使用

台北市議員汪志冰今天指出，台北市高中以下的學校有八所沒有設置無障礙相關設施，八所學校的身障學生加起來近五百位，受教權被剝奪，她要求三個月內要盤點出具體解決方式及需要多少預算等。教育局長曾燦金說，會安排至相關學校會勘討論如何改善。

汪志冰說，近年來對身障者權益保障意識抬頭，台灣也準備步入超高齡社會，對於無障礙設施的需求逐漸升高，為了讓行動不便者使用，泳池大多會設置「無障礙斜坡道」或「泳池升降椅」，但她調閱資料發現，北市對外營業的泳池仍有3成6、高中以下學校更有8所未設置相關設施，且學校均有特教班或身心障礙班，等於變相剝奪了身障學生的使用權益。

汪志冰說，北市高中以下學校有附設游泳池共125所，但其中八所學校泳池未設置無障礙設施，八所學校為北投區的復興高中、關渡國小、清江國小，士林區的天母國中、士東國小，以及大同區太平國小、中正區成功高中和大安區大安高工，八校均開設身障類資源班，身障學生人數總計431位。

汪志冰說，「身心障礙者權益保障法」規定，公共設施場所營運者，不得使身心障礙者無法公平使用設施、設備或享有權利，因此泳池必須設置無障礙設施有其依據，台北市對外開放營業的游泳池共有50座，18座未設置無障礙坡道或升降椅占比3成6，其中7座還是包含中央研究院等公務機關的管轄附屬設施。

汪志冰建議，教育局和體育局應先針對7個公務機關及8所學校盡速進行規畫，其餘私人營業泳池積極進行勸導，也應公布相關資訊以利民眾參閱選擇，讓身障者也能使用泳池設施。

曾燦金說，這是值得注意的人權議題，教育局會先安排會勘，看能如何改善，體育局長李再立表示，會向公務機關要求，一個月後提出報告。