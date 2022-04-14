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淡水老街商圈盼刺激消費 推浩劫重生優惠計劃

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水老街商圈推出浩劫重生優惠計劃，期盼能夠振興淡水老街觀光經濟。圖／觀天下有線電視提供
淡水老街商圈推出浩劫重生優惠計劃，期盼能夠振興淡水老街觀光經濟。圖／觀天下有線電視提供

新冠肺炎疫情在這2年肆虐全世界，台灣在去年本土疫情爆發之後，影響各行各業，新北市淡水老街商圈是非常知名的觀光景點，商圈理事長表示，就算是如此，經過疫情風暴過後，老街商家總共倒了一半，雖然後續有新的商店進駐，不過遊客人潮或是消費力道也不如疫情前的盛況，因此從四月開始到今年底商圈推出浩劫重生優惠計劃，期盼能夠振興淡水老街觀光經濟。

淡水區商圈文化觀光協會理事長盧育佑表示，這次的浩劫重生優惠計劃共有70間的店家加入優惠，雖然原物料上漲但店家不但沒漲價還推出優惠，而遊客只要進到店家掃苗QRCODE或是用手機出示此海報圖片，即可享有店家推出的優惠方案，另外這次淡水商圈也與其他地區的知名商圈結合，希望創造更大的商機。

面對這次疫情每日本土確診人數再度升高，淡水商圈各店家也都做足了防疫工作準備，商圈理事長希望藉由這長期的優惠計劃，幫助淡水老街的店家，重新帶動刺激觀光消費，提升買氣。

淡水 疫情 老街 觀光景點

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