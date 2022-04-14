福利大車隊到雙溪 各式服務一次滿足

新北市幅員遼闊，偏遠地區服務資源取得相較市區明顯不足，雙溪區公所透過社團法人玉山菊元協會將專業人員與服務輸送到雙溪，今(14)日福利大車隊在雙溪明天宮一字排開，各式服務在這裡都能一次滿足，以行動式服務團隊概念，以地方需求做適切的服務，更能接地氣的照顧關懷各個角落有需要的人。

今(14)日上午在雙溪區明天宮前很熱鬧，雙溪區公所為關懷鄉親各項福利，結合玉山菊元協會整合各種服務資源，形成福利大車隊，一字排開在廣場上，有成人健檢服務，毛寶貝行動醫療車，行動銀髮俱樂部，行動玩具車等等，各式服務應有盡有。不少民眾就帶著自家毛寶備現場打疫苗，還有人也趁著難得的機會做身體檢查，頗受民眾好評。

雙溪區長藍瑞珉進一步表示，除了福利大車隊的各項服務，雙溪區公所也在現場提供異國美味料理，結合新住民關懷服務站設置攤位，宣導政令及新住民各項服務諮詢，提供異國美食，讓里民藉由學習認識各國食物及其特色，進一步認同並接納多元文化社會。

雙溪區公所媒合物資予以救濟，透過活動參與關注社會關懷議題，不但幫助社區弱勢民眾或獨居長輩活化身心，更將公益的種子深入社區發展，用愛與溫暖充滿社會角落。