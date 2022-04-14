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野柳石光夜訪女王 八大燈區水幕光雕超吸睛

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
「2022野柳石光夜訪女王」4月15日至5月1日於野柳地質公園登場，民眾要把握機會。圖／紅樹林有線電視提供
「2022野柳石光夜訪女王」4月15日至5月1日於野柳地質公園登場，民眾要把握機會。圖／紅樹林有線電視提供

「2022野柳石光夜訪女王」將於4月15日至5月1日於野柳地質公園登場，今年以燈光效果為活動主體規劃，從入口到出口營造魔幻、熱鬧、浪漫氛圍，還有應用園區自然地景與海水打造的「儷影湖夢幻石空劇場」，首次呈現海岸全景3D水幕光雕秀，夜訪女王一年只有一次，民眾要把握機會前往一睹女王頭的不同風情與面貌。

北觀處長陳美秀指出，交通部觀光局北觀處，將於4月15日至5月1日於野柳地質公園，舉辦「2022野柳石光夜訪女王」活動，規劃八大特色燈區以及每30分鐘展出一場奇幻水幕光雕秀，邀請民眾親臨體驗，兼具藝術性及娛樂性的地景光影魅力。

今年燈區由唯美璀璨的「野柳石空精靈森林入口」揭開序幕，還有應用園區自然地景與海水打造的「儷影湖夢幻石空劇場」，首次呈現海岸全景3D水幕光雕秀，搭著震撼的聲光，夜裡與大海演繹一場精采絕倫的表演，沉浸在如夢似幻的奇妙旅程中，夜訪女王的重頭戲，進入「女王頭浪漫石空劇場」，七彩絢麗的光影彷彿是女王吟唱出的魔法旋律，讓人見識到女王的不同風情與面貌。

北觀處長陳美秀說，「野柳石光 夜訪女王」於2018年夜間首度開放參觀，有別於過往，今年以燈光效果為活動主體規劃，從入口到出口營造魔幻、熱鬧、浪漫氛圍，也首創沉浸式互動投影體驗，在俏皮公主前廣場岩壁區掃描QR CODE，就可以上傳照片搭配文字呈現獨一無二的觀展心情，活動自4月15日起到5月1日，每晚5點30分至9點開放參觀，採限量預約購票入場，一年只有一次，錯過就要再等一年。

女王頭 野柳 劇場

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