法鼓山友善農耕市集 看表演品蔬食玩體驗

新冠肺炎疫情在這2年肆虐全世界，台灣在去年本土疫情爆發之後，影響各行各業，新北市淡水老街商圈是非常知名的觀光景點，商圈理事長表示，就算是如此，經過疫情風暴過後，老街商家總共倒了一半，雖然後續有新的商店進駐，不過遊客人潮或是消費力道也不如疫情前的盛況，因此從四月開始到今年底商圈推出浩劫重生優惠計劃，期盼能夠振興淡水老街觀光經濟。

2022-04-14 18:58