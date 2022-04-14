法鼓山友善農耕市集 看表演品蔬食玩體驗
法鼓山社大自成立以來，致力於推廣友善農耕、環保大地，本週日4月17日在金山區杜鵑公園舉辦自然環保友善農耕市集，活動內容豐富，可以聽講座、看表演、玩手作、逛市集，還有遊戲禪體驗，邀請民眾參與活動，一起支持友善耕作小農。
法鼓山社會大學主任廖素月說，這次的活動好玩又精彩，除了邀請友善耕作小農到現場擺攤推廣，還有法鼓山社大活力唱跳班、古箏班的表演，以及學員手沖咖啡與自種自製的有機茶飲分享，透過這一場活動要來展現在社大的所學成果，分享友善大地的理念，還有蔬食體驗分享，這次雖然因為疫情關係，現場不提供座位與試吃，不過可以帶回家品嚐，感受蔬食的美好滋味，實踐友善並環保大地。
活動還規劃適合親子一起玩的遊戲纏繞畫與石頭彩繪，法鼓山社大更準備了精美、限量的結緣品要與參與活動的民眾分享，歡迎民眾踴躍參加。此外，也特別提醒，活動現場遵守防疫規定，於服務台備有酒精消毒，也請民眾參與活動務必全程佩戴口罩，以保護自己與他人安全。
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