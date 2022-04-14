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北市1999疑洩聲紋個資 議員批審查機制「先上車後補票」

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
財建委員會議員質疑，北市府推動智慧城市，推出各項智慧城市專案，但1999專案在執行後才進行相關個資保護對策研究招標，審查機制「先上車後補票」。記者楊正海／攝影
財建委員會議員質疑，北市府推動智慧城市，推出各項智慧城市專案，但1999專案在執行後才進行相關個資保護對策研究招標，審查機制「先上車後補票」。記者楊正海／攝影

北市民撥打「1999」向市府陳情，但台北市議員苗博雅吳沛憶日前揭露北市府近期推動的智慧城市產業場域實驗試辦計畫，未經當事人許可，就將電話錄音無償提供給廠商進行AI語音辨識分析，有外洩聲紋等重要個資疑慮。

議員今再質疑，北市府推動智慧城市，推出各項智慧城市專案，但1999專案在執行後才進行相關個資保護對策研究招標，審查機制「先上車後補票」，資訊局則表示將加強SOP。

議員苗博雅指出，北市「1999導入語音辨識評估專案」及「1999心聲分析規畫專案」，目前已經結束，但市府卻在此時仍在進行「1999台北市民當家熱線數位轉型與個資保護對策之研究」招標案，根本是「先上車後補票」，且在民眾不知情下就取得超過1400筆聲紋資料。

議員林亮君也質疑，北市推動智慧城市POC案(概念性實證)，把台北市當實驗場域，有可能涉及台北市民個資，適法性評估，根本沒有。黃郁芬追問，這些POC案有進入資料治理委員會審查嗎？

資訊局長呂新科指出，1999兩項專案經推動小組委員會討論，認定屬研考會法定職務範圍，且資料隨即刪除不會外流，聲紋轉為文字檔後確定去辨別化。

另外，1999兩項專案，成立時間先於資料治理委員會，因此由智慧城市推動小組成立評估委員會，邀請外部專家審查，而今因引發個資疑慮，已送交資料治理委員會討論。

北市 個資 苗博雅 吳沛憶 AI

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