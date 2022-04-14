北市1999疑洩聲紋個資 議員批審查機制「先上車後補票」

台北市民撥打「1999」向市府陳情，但台北市議員苗博雅、吳沛憶日前揭露北市府近期推動的智慧城市產業場域實驗試辦計畫，未經當事人許可，就將電話錄音無償提供給廠商進行AI語音辨識分析，有外洩聲紋等重要個資疑慮。

議員今再質疑，北市府推動智慧城市，推出各項智慧城市專案，但1999專案在執行後才進行相關個資保護對策研究招標，審查機制「先上車後補票」，資訊局則表示將加強SOP。

議員苗博雅指出，北市「1999導入語音辨識評估專案」及「1999心聲分析規畫專案」，目前已經結束，但市府卻在此時仍在進行「1999台北市民當家熱線數位轉型與個資保護對策之研究」招標案，根本是「先上車後補票」，且在民眾不知情下就取得超過1400筆聲紋資料。

議員林亮君也質疑，北市推動智慧城市POC案(概念性實證)，把台北市當實驗場域，有可能涉及台北市民個資，適法性評估，根本沒有。黃郁芬追問，這些POC案有進入資料治理委員會審查嗎？

資訊局長呂新科指出，1999兩項專案經推動小組委員會討論，認定屬研考會法定職務範圍，且資料隨即刪除不會外流，聲紋轉為文字檔後確定去辨別化。

另外，1999兩項專案，成立時間先於資料治理委員會，因此由智慧城市推動小組成立評估委員會，邀請外部專家審查，而今因引發個資疑慮，已送交資料治理委員會討論。