激增360例居家照護全面啟動 新北再設安心解憂專線
新北今日新增360例，市長侯友宜表示，有312例新增採檢陽性、48例居隔陰轉陽，其中外縣市相關案73人。侯除提及居家照護已全面啟動外，並開設安心解憂專線，安排專業心理師接聽居隔民眾心理困擾，侯最後再度疾呼民眾盡快打疫苗，並落實自我防疫。
侯友宜今在疫情記者會說明，新北居家照護的7家責任醫院、29區居家照護關懷中心今已全面啟動，周一已開始接受居家照護者，新北已準備居家照護很長一段時間，將用科技協助市民防疫。另外，考量到有居隔民眾，可能出現過度緊張焦慮、壓力難以承受，為此開設「安心解憂專線」，02-22590842、22590794由專業心理師接聽居隔中民眾的心理困擾。另提醒符合資格民眾趕快大家去打疫苗。
另外，教育局表示，今日新增9校1園班級停課，包含三峽、三芝、中和、樹林區各1校、三重區3校、新店區2校、板橋區1園。明日預計1幼兒園復課，目前受影響班級及全校停課校數為44校9園。
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