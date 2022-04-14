音圖中心動工挨批跳票 文化局長：今年會進行拆除標

美國在台協會（AIT）信義路三段舊址規畫改建音圖中心，原計畫今年動工，但議員鍾沛君下午在議會質詢指出，音圖對外招標四次流標，無法在今年動工，確定跳票，且議會很重視此案，柯文哲在施政報告中，僅以今年完成建築師徵選一句話帶過，太不負責任。文化局長蔡宗雄則否認跳票，認為今年就會進行拆除標以及建築師徵選。

台北市長柯文哲因音圖工程一波多折，曾在2020年時預算從28億暴增至81億，曾柯爆怒三度捶桌、氣到吃降血壓藥；據指出，柯文哲今年2月又因音圖生氣，一度在晨會飆罵，指音圖是當年時任台北市副市長的林欽榮決意要蓋，要研考會針對全案始末提出報告，列出每階段決策與執行的錯誤事項。對此，蔡宗雄說，他沒有印象。

鍾沛君指出，音圖中心案，今年3月1日在市長晨會拍板改傳統標，3月18日已做了招商說明會，但市長施政報告都沒提到這件事，且所謂的今年動工，其實與當初承諾議會用統包的方式動工也不一樣，據她推算，音圖最快2025年第一季才有發包工程。

鍾沛君認為，之前市府都是音圖採統包，且動工就是開始施工，現在文化局卻精巧的說拆成拆除標、設計、施工，「這就是跳票」，若這麼振振有詞說今年能動工，為何市長施政報告，只有一句話草草帶過？太不負責任。

蔡宗雄指出，若市長施政報告中資料未更新，他感到抱歉。但現在想盡辦法順利招標，都是在原核定的工程經費和施作範圍內，只是招標分為建築師標和工程標，拆除標將在下周上網，順利會在11月完成，建築師標5月上網，今年底可以徵選到建築師進行都審。

鍾沛君認為，現在只換來一個拆除標，柯市長對音圖進度滿意嗎？不應該留給下任市長一個爛攤。蔡宗雄則表示，因改用傳統包，要都審通過，才能報預算匡列和修正，所以傳統包須建築師徵選完，都審順利完成後，才能報預算調整，所以應該是明年都審，後年預算跟上後，就可以動工。