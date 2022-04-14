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怨張惠妹演唱會震動沒改善 里長太太至北市府再度下跪要找柯文哲

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
中華里里長太太今天再度到北市府下跪陳情。圖／讀者提供
中華里里長太太今天再度到北市府下跪陳情。圖／讀者提供

歌手張惠妹近日在小巨蛋辦演唱會，當地中華里長游吉興因演唱會震動擾民上周末到台北市政府下跪。游吉興妻子今天因為認為震動程度沒有改善，今天上午再度到台北市政府外下跪三小時，表示希望直接向台北市長柯文哲陳情。台北捷運公司回應，里長陳情後有加強宣導力度，同時也會再和里長溝通。

張惠妹時隔7年日前重返小巨蛋舉辦演唱會，周遭居民不滿人為震動，游吉興9日上午在市府靜坐陳情，抱怨副市長黃珊珊沒有遵守改善震動承諾，事後里辦公室被大量網友給出負面評價，游吉興發五點聲明，表示不再回應，過不到一周游吉興太太又到市府陳情。

剛好經過的市議員秦慧珠到場關切，秦慧珠轉述，里長太太從上午九點大約跪到中午12點，認為演唱會這幾天晃動沒有改善，反而更嚴重，演唱會剩下最後2天，他們很怕張惠妹跟歌迷越來越嗨，甚至豁出去唱得更厲害，希望台北市府監督和改善。

秦慧珠說，里長太太很擔心，網友留言灌爆里長臉書，歌迷越被制止就越反彈，反而越跳越厲害，越不讓他們跳就越跳越晃，里民感受反而更嚴重，老人家會受不了，希望市府重視。

秦慧珠說，她過去幫忙安撫，今天陳情黃珊珊沒有下樓關切但秘書有下樓，但里長夫人說因為跟黃珊珊陳情過沒改善，所以想改找柯文哲陳情，有帶她上樓但柯文哲不在，一樣是黃珊珊出面關心。

北捷表示，為兼顧演唱會及附近居民生活品質，台北市政府、台北小巨蛋及主辦單位早在演唱會初期就努力調整減震措施，就場館硬體方面，音響以懸吊方式吊掛，地面式音響增加減震措施，調整適當低頻音量，降低音量及重低音喇叭，主辦單位也在B1地面鋪設木地板吸震，並製作宣導影片、手舉牌及贈送觀眾禁止跳動口罩；演出期間，主辦單位及藝人也持續呼籲禁止跳動。

中華里里長太太今天再度到北市府下跪陳情。圖／讀者提供
中華里里長太太今天再度到北市府下跪陳情。圖／讀者提供
中華里里長太太今天再度到北市府下跪陳情，路過的議員秦慧珠安撫里長太太。圖／讀者提供
中華里里長太太今天再度到北市府下跪陳情，路過的議員秦慧珠安撫里長太太。圖／讀者提供

演唱會 北市 秦慧珠 黃珊珊 柯文哲

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