捷運環狀線恐延宕 北捷工程局：缺工缺料因素

台北市議員李明賢、張斯綱等人今天在議會質詢捷運環狀線東環、南北環段動工時程，捷運工程局表示，受缺工缺料等因素，南北環段仍有工程在招標，預估動工時間可能延後1至2年。

台北市議會交通委員會上午召開會議，台北捷運公司、台北市政府捷運工程局等官員列席報告。捷運工程局長張澤雄說，環狀線南北環段土建區段標案，至今僅順利標出北機廠標案，有6個標案仍在辦理招標，流標原因主要是受缺工缺料、價格上漲等因素，規劃透過修正招標文件、調整標案預算及工期等方式因應。

他表示，至於東環段，已通過環境影響評估審議，都市計畫變更圖將提內政部審議，今年3月將公開展覽細部設計招標文件，待中央核定綜合規劃報告書，就辦理細部計畫廠商遴選等作業。

張澤雄說，東環段動工時程仍要視中央審議結果而定，核定後才能辦理細部計畫等作業，後續辦理發包施工，至於設計細部計畫設置時程約1年半，若東環段今年底可通過細部計畫，預估將在民國113年動工。

李明賢質詢表示，北市府針對東環段動工時程不斷延後，若自己未來要搭乘，可能變成使用長輩票。張澤雄答詢，會持續爭取盡快通過細部計畫，對相關進度還是很樂觀。

張澤雄說，南北環段動工時程受缺工缺料、大型材料上漲等因素，預估整體工期可能延後1至2年，原本預定117年底完工，已跟中央相關單位反映，會盡量努力達成原本時程。