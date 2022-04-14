捷運環狀線完工一延再延 議員諷：擔心有生之年搭不到

台北市長柯文哲任內捷運建設近乎掛蛋，捷運東環段已通過內政部審議，北市捷運工程局指出，預估2024年才有可能發包施工；至於南北環，目前仍有6個土建工程標乏人問津，捷運局初估，若繼續延宕，為因應原物料上漲、缺工缺料等問題，後續恐追加300億，將近總工程預算的2分之1。北市議員李明賢今質詢時就嘲諷「擔心我有生之年搭不到」。

李明賢說，捷運東環線已通過內政部審議，招標文件在今年3月開始辦理，詢問北市捷運局接下來的規劃與最快何時能動工。局長張澤雄回應，要視中央審議核定結果才能推算，因為核定後才能辦理細部設計，至少要1年半才能發包，推估約需2年才有辦法動工。

李明賢表示，東環線預定經費是922億，捷運局光南、北環線7個土建工程標只發包1標，東環線經費是否也會上升？張澤雄說，因為物價指數變化瞬息萬標，將來物價應該會回歸正常，原物料狀況會密切觀察，未來報告書內也都會特別說明以何時的物價做基礎，預算會做適當調整。

不過李明賢說，柯文哲過去承諾年底東環線會動工，現在又喊2024年動工，等於延後2年。張澤雄解釋，北市府目標是今年爭取中央核定，後面細部設計快的話，會盡量提前，但是用一般的腳步來看，就是落在2024年動工。

李明賢質疑，台北市很多事情都推給中央，批評中央動作太慢，但市長和副市長都有列席行政院會，應該要爭取加速，並瞭解問題在哪，和中央溝通協調。張澤雄說，東環段是2017年才開始規劃，速度比南、北環和萬大線慢，不過中央沒有拖延，溝通無礙；李明賢又說「既然中央沒拖延，所以是柯錯估時程，對自己能力高估能力」。

張澤雄說，計畫裡頭有很多關卡，像是環評、都市計畫變更等作業，完全操之在市府，對於整個東環線進度相當樂觀。李明賢表示，政治人物應該要說到做到，柯文哲說東環段是解決內湖交通的重要樞紐，現在已經要到2024年才能開工，工期還快10年，感嘆「我都擔心我有生之年坐不到」、「捷運局的做法在糊弄內湖民眾」。

議員張斯綱也諷刺「北環段我也要等到我拿到老人票才能搭到」。他說現在環狀線的流標狀況可能會變成長期結構性問題，問捷運局北環段要拖到何時完工？張澤雄說，南、北環段因受大環境影響，原先預計2028年通車，還會再拖1到2年，原因是缺工缺料、原物料上漲。

議員汪志冰問捷運局，目前總共有多少標案、涵蓋金額多少、要追加多少？張澤雄表示，南、北環土建工程是656億，共7個標，1個發包出去，其他的沒標出去是因為不知道將來規模是多少，準備金和物調指數大約有110億，後續還牽涉新北市府和中央，未來金額不足部分，會修正計畫報請交通部同意，還不確定會追加多少，預計200到300億左右。