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騎腳踏車累積里程 北市每月抽大獎 騎愈遠機會越多

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
交通局說明活動內容，從4月21日起，開放下載「Velodash飛騎」APP，登錄註冊為會員，並於完成登錄資料後自「探索」頁面中的活動頁面逕行報名，不限於Youbike微笑單車，自己有腳踏車也能參加活動。記者許正宏／攝影
交通局說明活動內容，從4月21日起，開放下載「Velodash飛騎」APP，登錄註冊為會員，並於完成登錄資料後自「探索」頁面中的活動頁面逕行報名，不限於Youbike微笑單車，自己有腳踏車也能參加活動。記者許正宏／攝影

為推動綠色運輸，鼓勵民眾騎乘自行車北市交通局配合422世界地球日、63世界自行車日及922世界無車日等節日，推出「台北騎遇三部曲」，包括遇見好禮、遇見好景及遇見達人，只要下載「Velodash飛騎」APP在北市腳踏車累積里程就能參加抽獎，累積10公里可抽獎3次、後續每10公里多1次且無里程上限增加抽獎機率，盼提高自行車使用率。

交通局表示，台北騎遇首部曲「遇見好禮」配合422世界地球日，委託行銷公司與「Velodash飛騎」APP合作，自今年4月22日至10月21日止，推出騎乘獎勵活動，為期6個月，並分為6周期，依報名民眾每周期的累計騎乘里程數給予抽獎機會，每期獎品均不同，包含膠囊咖啡機、體重體脂機、香薰機等，總價值高達30萬元。

交通局說明活動內容，從4月21日起，開放下載「Velodash飛騎」APP，登錄註冊為會員，並於完成登錄資料後自「探索」頁面中的活動頁面逕行報名，不限於Youbike微笑單車，自己有腳踏車也能參加活動。

交通局解釋，每月22日至下個月21日為1周期，每次騎乘起訖點其中1處須為台北市境內，每周期累計騎乘里程達3公里即可獲得1次抽獎機會、5公里獲得2次抽獎機會、10公里獲得3次抽獎機會、10公里以上每增加10公里可再增加1次抽獎機會，累積里程越多中獎機率越高，中獎名單會在每次抽獎後公告於「台北交通大家談」Facebook粉絲專頁。

為響應422世界地球日，交通局於4月22日上午7點30分至9點30分，在捷運公館站2號出口、松江南京站7號出口及市府路、松壽路口站舉辦「騎單車喝咖啡」活動，只要下載「Velodash飛騎」APP、完成會員註冊、報名活動並騎乘自行車與攤位合照，上傳至「台北交通大家談」FB，自備環保杯即可免費享用1杯咖啡，每站提供50杯。

交通局推出「台北騎遇三部曲」活動，每次騎乘起訖點其中1處須為台北市境內，每周期累計騎乘里程達3公里即可獲得1次抽獎機會、5公里獲得2次抽獎機會、10公里獲得3次抽獎機會、10公里以上每增加10公里可再增加1次抽獎機會，累積里程無上限，騎越多中獎機率越高。記者鍾維軒／攝影
交通局推出「台北騎遇三部曲」活動，每次騎乘起訖點其中1處須為台北市境內，每周期累計騎乘里程達3公里即可獲得1次抽獎機會、5公里獲得2次抽獎機會、10公里獲得3次抽獎機會、10公里以上每增加10公里可再增加1次抽獎機會，累積里程無上限，騎越多中獎機率越高。記者鍾維軒／攝影

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