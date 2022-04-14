台南公有市場攤位轉租剝層皮 時力要市府要硬起來

時代力量陳椒華台南服務處主任李冠霖今天批市府對於公有市場管理怠惰，轉租行為充斥，而且價格高，年輕人想要到市場租攤位如被剝層皮；並指縱容假共同經營，致紛爭不斷。市場處表示，已組專案小組輔導改善，經查轉租或分租屬實且未改正，將終止契約。

李冠霖表示，依零售市場管理條例規定，市場不得有轉租行為，但台市場轉租情形十分嚴重，經查訪，市府出租5000多元的攤位，被分割成兩個來出租12000元，年輕人想要到市場租攤位，卻還要被剝層皮。

他說，根據市場處資料，攤位月租金大多數千元，少數攤位面積較大才會達萬元，但攤位卻成有心人士牟利的管道。以沙卡里巴市場為例，在中正路某號的攤位，一個月租金是1.9萬元，卻被承租人委託房仲出售使用權，居然公開標價2680萬。

沙卡里巴市場冠津海鮮粥老闆娘鄭雅玲表示，市場有明訂商店營業時間，但市場裡最少有數十格舖位長期停業卻未被收回，導致市場一直都無空舖位釋出。政府與攤位承租人所訂定的行政契約3年一約，但二房東與租客去公證的共同經營合約，卻可以任意的押時間，都不用考量市政府會不會和他續約，很離譜。

她質疑，市政府的行政契約無條件續約嗎？約束力在那裡？「只要簽一紙約就保障終生，比保險還賺。」

李冠霖表示，即使市府來訪查，實際經營者也被指示說是二房東的員工。他說，中央授權地方管理市場，遊戲規則就該訂清楚，不能什麼都推給自治會處理，市府應將所有市場的租金表、場地圖通通上網公開，並且要求自治會財務應該有會計師簽證，並且向攤商收取的款項都要公開細目。

他建議若原本的攤商已無實際經營，就應收回然後優先給真的在現場經營的攤商承租或重新招商。

市場處表示，自2020年起組專案小組逐步輔導公有市場攤鋪位改善此問題，輔導內容包含至全市59處公有市場進行法規宣導，安排律師在市場提供攤商法律諮詢等服務。也將責請各市場管理員積極清查，如查獲轉租或分租屬實，將依零售市場管理條例規定限期改正，未改正就廢止攤鋪位使用，並終止契約，收回攤鋪位。

針對公有市場攤鋪位的轉讓，市場處每個月都召開審查會，以確保攤位轉讓後承租人有確實在市場營業，落實自行經營原則。另市場空攤的部分，目前也研議如有多攤區塊性需求的民眾開放區塊承租及攤位夜間經營，以活化市場空攤。