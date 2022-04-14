2022鐵道馬接力賽周日登場 交管訊息一次看

第七屆2022新北市鐡道馬拉松接力賽即將於4月17日（日）上午7點於貢寮福容大飯店（福隆）彩虹橋前廣場開跑，今年賽事受到廣大跑友支持，報名隊伍破1000隊、近7000人齊聚福隆。

新北市觀旅局表示，除協調台鐵加開班次（區間快4014、自強號5262、區間快4016），並提供大會接駁車服務，鼓勵跑者搭乘大眾交通運輸工具抵達會場或接力區，減少會場周邊交通阻塞，維護賽事動線暢通。

觀旅局指出，賽道沿線將管制交通，部分公車路線亦配合調整，包括新北市新巴士：F811、F812、F813、F815、F823、F823區；國光客運：781線及台灣好行─黃金福隆線公車，請用路人配合注意。

相關交通管制措施如下：

一、全線管制路段：自上午6時50分至7時40分總統路全線管制。

二、車道彈性管制點放

1.08:30-13:30：中正隧道單線保留一車道行駛，路口彈性管制（管制期間僅供警車、救護車、社區巴士及在地居民緊急車輛通行）。

2.08:00-13:50：中山路（泰和街－過港隧道旁）單線保留一車道行駛，路口彈性管制（管制期間僅供警車、救護車、社區巴士及在地居民緊急車輛通行）。

三、彈性點放管制路段

1.05:00-11:00：福隆遊客中心周邊（興隆街、福隆街）單線慢車道管制，保留快車道。

2.08:00-11:10：鹽寮線自行車道（台2丙及龍門路口）至昭惠廟牌坊路口彈性管制。

3.08:00-15:00：學苑街及復興街路口彈性管制。

4.08:00-14:00：雙溪高中路口（梅竹蹊路、太平路）路口彈性管制。

5.08:00-13:30：牡丹車站（內挖路、瑞雙公路）、籃球場（牡丹老街周邊）全線路口彈性管制。

6.08:30-14:40：貢寮國中路口（台二丙x嵩陽街） 路口彈性管制。

四、禁止停車交管資訊：

1.福隆遊客中心周邊

(1)總統路兩側管制05:00至15:30（含福隆遊客中心右手邊停車場）。

(2)興隆街、福隆街管制05:00至08:00。

2.石城火車站至舊草嶺隧道南口單側禁止停車（06:00-10:00）。

3.雙溪區內挖路周遭雙側禁止停車（08:00-13:30）。

4.雙溪區中正路周遭雙側禁止停車（08:00-13:30）。

5.牡丹車站周邊（08:00-13:30）禁止停車。

6.雙溪區過港隧道旁102縣道及台2丙至共和大橋單側禁止停車（08:00-14:20）。

7.貢寮區長泰路、貢寮橋、泮宮路周邊禁止停車（08:00-14:40）。

新北市警察局呼籲，禁止停車路段多為路幅狹小道路，請用路人配合管制，如須行經活動管制區域請依指示牌面及沿線CMS資訊可變標誌減速慢行，並配合管制人員指揮疏導.

另主辦單位考量各接力站皆位於火車站附近，本活動停車場僅規劃福隆第一停車場小客車停車場共195格，其餘接力棒次場所周邊並無規劃停車場所，臺鐵於當日配合調整並加開班車提供輸運服務，請參賽選手善用台鐵前往各集合點。