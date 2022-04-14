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好消息！台南府連地下道封路半年 15日上午開放通行

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市府連地下道東側入口封閉將開放。圖／交通局提供
台南市府連地下道東側入口封閉將開放。圖／交通局提供

配合台南市鐵路地下化工程，府連地下道從去年10月4日封閉施工半年多，原配合鐵路地下化施工封閉至2月28日，因工程整體施工需要延長封閉至4月30日，交通局今天表示已可提前在4月15日上午10時開放通行，並於次日上午9時進行林森路（大同）地下道地下隧道結構基礎施工，請用路人依道路標誌標線行駛，以維用路安全。

交通局指出，為降低施工期間周邊交通影響，已要求施工單位鄰近橫交結點（如路口、地下道、陸橋）不可同時施作，以作為用路人改道動線。林森路（大同）地下道工區因鄰近路段府連地下道進場施作，故先暫時停止施工並將道路標誌標線與設施依原樣復舊，現府連地下道於今年4月15日施作完竣並開放汽機車通行，故林森路（大同）地下道將於次日續接進行下一階段施作。

交通局長王銘德表示，鐵路地下化工程施工期間對本市交通影響甚大，市長黃偉哲非常重視施工期間對民眾所造成的不便，要求施工單位應妥善規劃各項交維措施與加強與宣導，將施工衝擊降至最低。

交通局提醒，府連地下道現階段雖開放通行，但鄰近鐵路沿線仍有工程進行中，請用路人行經施工鄰近區域應減速慢行，並遵循導引牌面現場義交指揮人員行駛，以維護用路人行車安全。

台南市林森路（大同）地下道分階段施工改道路線。圖／交通局提供
台南市林森路（大同）地下道分階段施工改道路線。圖／交通局提供

鐵路地下化

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