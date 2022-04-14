跟著水去旅行 特展核心珍惜水資源

為推廣珍惜水資源，新北市濕地故事館今年結合聯合國永續發展目標「確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理」，推出《跟著水去旅行》特展，分3季展出水的設施、水的生態及水去哪裡，第1季「水的設施」特展已開展，持續到5月底，假日期間安排參訪板橋湳仔溝抽水站，民眾可至新北市環保局官網報名。

濕地故事館位於板橋435藝文特區，目前展出「水的設施」主題，介紹水資源概況及問題，搭配水資源種類、水的相關設施及故事介紹，帶領參訪者走訪水設施相關場域，啟發民眾珍惜生活中的水資源。

第2季特展則以「水的生態」為主題，藉由濕地志工老師在人工濕地長期觀察所拍攝的動植物生態照片，展現濕地生態環境。第3季特展主題「水去哪裡」則將從城市防災的角度切入，從以自然為基礎的解決方式到滯洪池的介紹來認識水的去處，期許經由一連串的特展主題，宣導民眾一同為水資源的永續發展付出行動力。

環保局表示，新北市府持續從「親水、清水、透水、安全、生態、文化」六大面向改善水環境，提升都市韌性，並透過流域治理平台跨機關合作推動各項河廊營造及河川整治。

目前溼地故事館第1季特展期間於假日時段搭配主題加碼活動，帶領民眾參訪改造後的板橋湳仔溝，透過污水截流、礫間處理設施、植栽綠美化、生態營造等整治方式，讓經過民眾不再掩鼻逃離，可駐足欣賞生態景觀。