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跟著水去旅行 特展核心珍惜水資源

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
《跟著水去旅行》特展第1季「水的設施」已開展，持續到5月底。圖／新北市環保局提供
《跟著水去旅行》特展第1季「水的設施」已開展，持續到5月底。圖／新北市環保局提供

為推廣珍惜水資源，新北市濕地故事館今年結合聯合國永續發展目標「確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理」，推出《跟著水去旅行》特展，分3季展出水的設施、水的生態及水去哪裡，第1季「水的設施」特展已開展，持續到5月底，假日期間安排參訪板橋湳仔溝抽水站，民眾可至新北市環保局官網報名。

濕地故事館位於板橋435藝文特區，目前展出「水的設施」主題，介紹水資源概況及問題，搭配水資源種類、水的相關設施及故事介紹，帶領參訪者走訪水設施相關場域，啟發民眾珍惜生活中的水資源。

第2季特展則以「水的生態」為主題，藉由濕地志工老師在人工濕地長期觀察所拍攝的動植物生態照片，展現濕地生態環境。第3季特展主題「水去哪裡」則將從城市防災的角度切入，從以自然為基礎的解決方式到滯洪池的介紹來認識水的去處，期許經由一連串的特展主題，宣導民眾一同為水資源的永續發展付出行動力。

環保局表示，新北市府持續從「親水、清水、透水、安全、生態、文化」六大面向改善水環境，提升都市韌性，並透過流域治理平台跨機關合作推動各項河廊營造及河川整治。

目前溼地故事館第1季特展期間於假日時段搭配主題加碼活動，帶領民眾參訪改造後的板橋湳仔溝，透過污水截流、礫間處理設施、植栽綠美化、生態營造等整治方式，讓經過民眾不再掩鼻逃離，可駐足欣賞生態景觀。

環保局提到，今年濕地故事館在暑假期間推出為期兩天濕地暨水資源體驗暑期營隊活動，營隊活動主題為「勇闖水世界」，內容包含介紹水的故事與水資源現況、參訪抽水站，以及前往人工濕地認識濕地生態與水質，除知識性內容外，也包含水的桌遊、水的大地遊戲及體驗，營隊活動預計6月底前開放於環保局官網報名。

《跟著水去旅行》特展分3季展出水的設施、水的生態及水去哪裡。圖／新北市環保局提供
《跟著水去旅行》特展分3季展出水的設施、水的生態及水去哪裡。圖／新北市環保局提供

人工濕地 水資源

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