仿生設計海選 新北4單位獎各5萬

近年來新北市漁業處與台灣仿生發展協會共同舉辦仿生設計競賽台灣海選，3年合作每年報名人數不斷增加，各大專院校青年踴躍參與競賽，年年創佳績，今年新北市4個單位再度徵選，每單位並提供5萬元獎金，報名時間至本月底止。

仿生海選單位包括農業局的「永續漁業創新獎」，要求提出促進淨零碳排目標的仿生漁業方案、交通局的「蛻變交通獎」需提出促進淨零碳排，目標優化程是交通建設或系統的仿生方案、環保局的「永續循環經濟創新獎」運用仿生設計提高社區廢棄物附加價值，以使廢棄物減量、秘書處的「永續城市獎」提出為城市具包容及韌性的仿生方案。

今年仿生設計競賽台灣海選以「如何透過仿生設計邁向2050淨零碳排目標」為主題，新北市長侯友宜也拍攝競賽宣傳影片，廣邀民眾參與競賽提出仿生設計方案，為淨零碳排盡心力。

仿生科技發展協會表示，全球暖化程度益趨嚴重，人類和生態系統等所承擔的氣候風險就越高，在暖化升溫攝氏2度與4度下，台灣周邊海平面可能分別上升0.5及1.2公尺，低窪地區較易淹水，也會導致水稻減產、登革熱發生風險增加。

淨零排放目標成為當前全球氣候倡議的重要政策焦點，台灣訂定2050年達成淨零碳排目標，政府與民間正積極擬定相關途徑與行動方案，因此今年仿生科技發展協會將淨零碳排設為2022年台灣海選競賽主題，增進對淨零碳排重視，邀請青年一同以仿生科技解決碳排放對環境造成的影響。

新北市長侯友宜表示，新北市府已有5個淨零想像，智慧零碳的建築、循環零廢的生活、綠色健康的路網、藍色潔淨的天空及可靠永續的能源，聽起來很遙遠但令人充滿想像，廣邀青年朋友與我們合作把五個淨零想像化為行動力，徵求「邁向 2050 淨零碳排目標｣的仿生設計方案，歡迎與大自然合作，一起來挑戰。

新北市漁業處表示，台灣海選競賽今年環保局、交通局、漁業處及秘書處，繼續合作共同支持競賽，邀請大家依循仿生的理念，以台灣原創仿生科技針對漁業、海洋環境、交通及城市提出解決方案，讓新北市達到淨零碳目標。