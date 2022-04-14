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身障員工未足額 新北差額補助破8千萬

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市勞工局透過設置「企業身障求才統合服務窗口」，協助企業進用身障員工。圖／新北市勞工局提供
新北市勞工局透過設置「企業身障求才統合服務窗口」，協助企業進用身障員工。圖／新北市勞工局提供

為保障身心障礙者工作權益，《身心障礙者權益保障法》規定民營機構員工人數67人以上需進用身心障礙者，新北市勞工局統計去年有217家企業未足額進用身障員工，其中億光電子、耕興公司、嘉捷科技均缺額6人最多，鴻海、微星科技等知名企業也都榜上有名。總計去年新北市企業因未足額進用收繳差額補助費達8097萬6千元，費用將用作促進身障者就業服務。

《身心障礙者權益保障法》規定民營機構員工人數67人以上需進用身心障礙者，每增加百名員工需再增加1名。新北市勞工局為增進身障者工作權益，每年皆調查企業進用身障員工數額。

新北市截至去年底，應進用身心障礙者人數為6720人，實際進用身障者人數為1萬726人。但應進用共2408個機構，其中有217家未足額進用，其中缺額最多為億光電子、耕興公司、嘉捷科技均缺額6人，各需繳納差額補助費14萬4千元，且億光電子已經連續5年未足額進用。另外，未足額進用5人單位，分別為鴻海精密、微星科技、文曄科技、新北市土城醫院等4家，上述單位足需繳納差額補助費12萬元。

針對未足額進用企業，依據身心障礙者權益保障法可收取差額補助費，新北市去年度共計收繳差額補助費8097萬6千元，除用於促進身障者就業服務，新北市勞工局透過設置「企業身障求才統合服務窗口」，建立身障人才資料庫，並透過宣導會及入場輔導等方式，給予業者個別化建議與輔導，再結合職務再設計等方式，促進企業進用身障者。

新北市勞工局表示，針對身心障礙者權益保障法規定，無正當理由未足額進用身障者可處以罰鍰，但因「無正當理由」法律上屬不確定概念，實務上難舉證，因此全國至今仍是零開罰紀錄，為使各縣市裁罰標準ㄧ致，勞動部日前已邀集專家學者及各縣市政府研議後續處置方式，討論修法的可行性。

身障者 勞工局

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