虎豹潭不重演 黃珊珊心疼憶：大水奪爸妹這孩子堅強...

「一般人都承擔不起，怎要讓一個還沒長大的孩子承受...？」台北市副市長黃珊珊受訪聊起協助虎豹潭罹難者家屬處理後續，再度忍不住濕了眼框。

住在內湖的一家原本快樂出遊，哥哥眼睜睜看著爸爸、妹妹被無情大水沖走，黃珊珊說，當時她到殯儀館關懷，最令她震撼的是，幸運逃過一劫的哥哥竟一滴眼淚都沒掉，堅強得讓人心疼，至今那個畫面還深深印在她心裡，至今還掛念、擔心著「留在孩子心理的創傷，能不能解....」。

去年10月新北雙溪虎豹潭事件釀6死不幸，事件發生滿半年，下月就是防汛期，眼看每年溪邊意外多，台北市長柯文哲內部會議拍板，市府率各縣市之先，訂定「戶外體驗活動契約範本」，要求戶外體驗營隊要完整揭露應投保保險等相關資訊，若主辦者無依規定投保，或沒告知相關保險，若事故發生，應依契約負懲罰性違約金。

這場不幸帶走6條人命，其中有4名罹難者，是家住內湖的民眾，黃珊珊說，一個家庭帶走爸爸、妹妹；另一個家庭則是無情大水把唯二兩個孩子都帶走，但當下家屬的情緒相當堅強、理性，「如果是我，根本不會這麼理性....，但也因他們的冷靜，真的令人擔心，這麼大的創傷其實很需要幫助。

甚至協助家屬處理後續法律程序，黃珊珊這才發現，光活動本身要認定為溯溪、健行？需不需要證照？竟就困難重重，甚至這家公司從事的揪團營隊，也長期是三不管的模糊地帶。

「我差點沒當場把桌子掀掉....」，黃珊珊回想找來體育署、觀光局、這家公司投保的人壽公司等協商開會，討論相關細節，一問之下，才知道雖孩子都有投保旅遊平安險，但卻因未成年保險不理賠喪葬補助、只退保費，黃說，「我當場傻眼，那幹什麼賣這個保險？業者賣的時候有沒有告知？」

甚至因為是孩子的營隊活動，參加的爸爸媽媽竟也都沒買保險，「我聽到再度傻眼，小孩會自己出去旅行？」為什麼所有人都不想講清楚？都沒告知清楚相關風險責任？

「每發現一個問題，才發現竟沒人管....」，黃珊珊說，顯然這是長期被忽視的灰色地帶，類似的揪團收費營隊卻這麼多，所以她認為，至少現在要開始做，慢慢建立制度，終於北市府花了幾個月時間訂定契約範本，就是要鼓勵優質業者用這個範本，也讓消費者建立安全觀念。

黃珊珊說，她是律師、也是母親，以前當律師時，發現法律有缺陷，就希望當個修法律的人，但慢慢發現，修改法律也不夠，還是需要有執行的人，尤其類似不幸，身為女性與母親，不能忍受再發生一次，北市府第一步就是先訂契約範本，將所有風險揭露，雖然還沒有辦法一次百分之百到位，但至少有個開始，將所有漏洞都補齊，就不會有下一個發生。