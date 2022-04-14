快訊

路透：俄羅斯國防部聲稱攻下馬立波 1026名烏軍已投降

疫情燒進基隆市政府 社會處員工確診清空全員PCR採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

虎豹潭不重演 黃珊珊心疼憶：大水奪爸妹這孩子堅強...

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
去年10月新北雙溪虎豹潭事件釀6死不幸，事件發生滿半年，下月就是防汛期，眼看每年溪邊意外多，北市府率各縣市之先，訂定「戶外體驗活動契約範本」。記者林麗玉／攝影
去年10月新北雙溪虎豹潭事件釀6死不幸，事件發生滿半年，下月就是防汛期，眼看每年溪邊意外多，北市府率各縣市之先，訂定「戶外體驗活動契約範本」。記者林麗玉／攝影

「一般人都承擔不起，怎要讓一個還沒長大的孩子承受...？」台北市副市長黃珊珊受訪聊起協助虎豹潭罹難者家屬處理後續，再度忍不住濕了眼框。

住在內湖的一家原本快樂出遊，哥哥眼睜睜看著爸爸、妹妹被無情大水沖走，黃珊珊說，當時她到殯儀館關懷，最令她震撼的是，幸運逃過一劫的哥哥竟一滴眼淚都沒掉，堅強得讓人心疼，至今那個畫面還深深印在她心裡，至今還掛念、擔心著「留在孩子心理的創傷，能不能解....」。

去年10月新北雙溪虎豹潭事件釀6死不幸，事件發生滿半年，下月就是防汛期，眼看每年溪邊意外多，台北市長柯文哲內部會議拍板，市府率各縣市之先，訂定「戶外體驗活動契約範本」，要求戶外體驗營隊要完整揭露應投保保險等相關資訊，若主辦者無依規定投保，或沒告知相關保險，若事故發生，應依契約負懲罰性違約金。

這場不幸帶走6條人命，其中有4名罹難者，是家住內湖的民眾，黃珊珊說，一個家庭帶走爸爸、妹妹；另一個家庭則是無情大水把唯二兩個孩子都帶走，但當下家屬的情緒相當堅強、理性，「如果是我，根本不會這麼理性....，但也因他們的冷靜，真的令人擔心，這麼大的創傷其實很需要幫助。

甚至協助家屬處理後續法律程序，黃珊珊這才發現，光活動本身要認定為溯溪、健行？需不需要證照？竟就困難重重，甚至這家公司從事的揪團營隊，也長期是三不管的模糊地帶。

「我差點沒當場把桌子掀掉....」，黃珊珊回想找來體育署、觀光局、這家公司投保的人壽公司等協商開會，討論相關細節，一問之下，才知道雖孩子都有投保旅遊平安險，但卻因未成年保險不理賠喪葬補助、只退保費，黃說，「我當場傻眼，那幹什麼賣這個保險？業者賣的時候有沒有告知？」

甚至因為是孩子的營隊活動，參加的爸爸媽媽竟也都沒買保險，「我聽到再度傻眼，小孩會自己出去旅行？」為什麼所有人都不想講清楚？都沒告知清楚相關風險責任？

「每發現一個問題，才發現竟沒人管....」，黃珊珊說，顯然這是長期被忽視的灰色地帶，類似的揪團收費營隊卻這麼多，所以她認為，至少現在要開始做，慢慢建立制度，終於北市府花了幾個月時間訂定契約範本，就是要鼓勵優質業者用這個範本，也讓消費者建立安全觀念。

黃珊珊說，她是律師、也是母親，以前當律師時，發現法律有缺陷，就希望當個修法律的人，但慢慢發現，修改法律也不夠，還是需要有執行的人，尤其類似不幸，身為女性與母親，不能忍受再發生一次，北市府第一步就是先訂契約範本，將所有風險揭露，雖然還沒有辦法一次百分之百到位，但至少有個開始，將所有漏洞都補齊，就不會有下一個發生。

黃珊珊 保險 北市

延伸閱讀

虎豹潭意外滿半年 北市率先制度戶外體驗活動契約範本

北市+141 黃珊珊：鎖定中山區、學校先行試辦類普篩

台北市政府2員工確診 北市匡列34人採檢154人

中山區成北市快篩熱區 黃珊珊：要篩就選最有效地方

相關新聞

虎豹潭不重演 黃珊珊心疼憶：大水奪爸妹這孩子堅強...

「一般人都承擔不起，怎要讓一個還沒長大的孩子承受...？」台北市副市長黃珊珊受訪聊起協助虎豹潭罹難者家屬處理後續，再度忍...

新北今年拚十條綠廊道 百座共融公園

新北市景觀處昨於市政會議進行專案報告，以「景觀廊道四時皆美」為題，表示為讓綠資源深入於都會、郊山及水岸，適地適種，打造民...

仿生設計海選 新北4單位獎各5萬

近年來新北市漁業處與台灣仿生發展協會共同舉辦仿生設計競賽台灣海選，3年合作每年報名人數不斷增加，各大專院校青年踴躍參與競...

身障員工未足額 新北差額補助破8千萬

為保障身心障礙者工作權益，《身心障礙者權益保障法》規定民營機構員工人數67人以上需進用身心障礙者，新北市勞工局統計去年有...

虎豹潭意外滿半年 北市率先制度戶外體驗活動契約範本

去年10月新北雙溪虎豹潭事件釀6死不幸，事件發生滿半年，台北市長柯文哲內部會議拍板，北市府將率各縣市之先，訂定「戶外體驗...

板橋江子翠段危老案 開工

為打造城市美學，新北近年推動都更三箭，繼2019年首例危老建築重建後，昨天第4件危老案開工。此案位於華江橋頭的板橋江子翠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。