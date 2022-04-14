虎豹潭意外滿半年 北市率先制度戶外體驗活動契約範本

去年10月新北雙溪虎豹潭事件釀6死不幸，事件發生滿半年，台北市長柯文哲內部會議拍板，北市府將率各縣市之先，訂定「戶外體驗活動契約範本」，要求戶外體驗營隊要完整揭露應投保保險等相關資訊，若主辦者無依規定投保，或沒告知相關保險，若事故發生，應依契約負懲罰性違約金。

下月防汛期將至，根據消防署統計，溺水事故發生地點每年皆以「溪河」及「近海邊」占最多數。近六年全台溺水統計，105年近海邊有161件、溪河高達315件，幾乎達兩倍；106年近海邊212件、溪河338件；107年近海邊227件、溪河373件；108年近海邊211件、溪河409件；109年近海邊169件、溪河386件；1110年近海邊173件、溪河464件。

消保處過去也曾連同體育署、地方政府，針對全國10家溯溪業者安全查核，結果發現無照教練、領隊人員不足、未投保公共意外責任險等為主要缺失。

正因虎豹潭不幸再度凸顯臉書、網路社群等營隊活動，遊走旅行社出團、學校教學活動等的法律三不管模糊地帶，現行法令也對戶外體驗活動相關法規及管理嚴重不足，市長柯文哲日前下令研議相關配套，近日出爐。

根據台北市的「戶外體驗活動契約範本」，主辦者的契約義務，應視戶外體驗活動衍生風險投保責任保險，投保金額不得低於主管機關規定的最低保險金額，無保險業相關責任保險商品或保險公司不同意承保，也應告知參加者。

另外，契約也載明，主辦者應該告知參加者保險的公司名稱、險種及投保金額，活動出發前提供電子保單或保單影本；若沒有依照規定投保，或沒有告知相關保險，若有事故發生，也應依照契約負懲罰性違約金。

從事28年溯溪團的王姓導遊說，的確有契約範本，對消費者、業者都更有保障，尤其想要去玩的人，可能只想玩，不知道本身要注意的事項，契約範本可提醒消費者，不會一昧將安全交給別人，要去評估有沒有相關保障。

他也坦言，目前不具證照、在臉書社群揪團的業者還是相當多，甚至還有沒牌業者靠行，若有這樣的契約範本，消費者有依循可去要求，責任可釐清更清楚。