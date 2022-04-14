快訊

路透：俄羅斯國防部聲稱攻下馬立波 1026名烏軍已投降

疫情燒進基隆市政府 社會處員工確診清空全員PCR採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

虎豹潭意外滿半年 北市率先制度戶外體驗活動契約範本

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
雙溪虎豹潭意外發生時，消防人員全力搜救。圖／新北市消防局提供
雙溪虎豹潭意外發生時，消防人員全力搜救。圖／新北市消防局提供

去年10月新北雙溪虎豹潭事件釀6死不幸，事件發生滿半年，台北市長柯文哲內部會議拍板，北市府將率各縣市之先，訂定「戶外體驗活動契約範本」，要求戶外體驗營隊要完整揭露應投保保險等相關資訊，若主辦者無依規定投保，或沒告知相關保險，若事故發生，應依契約負懲罰性違約金。

下月防汛期將至，根據消防署統計，溺水事故發生地點每年皆以「溪河」及「近海邊」占最多數。近六年全台溺水統計，105年近海邊有161件、溪河高達315件，幾乎達兩倍；106年近海邊212件、溪河338件；107年近海邊227件、溪河373件；108年近海邊211件、溪河409件；109年近海邊169件、溪河386件；1110年近海邊173件、溪河464件。

消保處過去也曾連同體育署、地方政府，針對全國10家溯溪業者安全查核，結果發現無照教練、領隊人員不足、未投保公共意外責任險等為主要缺失。

正因虎豹潭不幸再度凸顯臉書、網路社群等營隊活動，遊走旅行社出團、學校教學活動等的法律三不管模糊地帶，現行法令也對戶外體驗活動相關法規及管理嚴重不足，市長柯文哲日前下令研議相關配套，近日出爐。

根據台北市的「戶外體驗活動契約範本」，主辦者的契約義務，應視戶外體驗活動衍生風險投保責任保險，投保金額不得低於主管機關規定的最低保險金額，無保險業相關責任保險商品或保險公司不同意承保，也應告知參加者。

另外，契約也載明，主辦者應該告知參加者保險的公司名稱、險種及投保金額，活動出發前提供電子保單或保單影本；若沒有依照規定投保，或沒有告知相關保險，若有事故發生，也應依照契約負懲罰性違約金。

從事28年溯溪團的王姓導遊說，的確有契約範本，對消費者、業者都更有保障，尤其想要去玩的人，可能只想玩，不知道本身要注意的事項，契約範本可提醒消費者，不會一昧將安全交給別人，要去評估有沒有相關保障。

他也坦言，目前不具證照、在臉書社群揪團的業者還是相當多，甚至還有沒牌業者靠行，若有這樣的契約範本，消費者有依循可去要求，責任可釐清更清楚。

保險 北市

延伸閱讀

虎豹潭不重演 黃珊珊心疼憶：大水奪爸妹這孩子堅強...

打炒房效應 北市50建案想要轉手

陳時中出征北市？藍委酸：心思若在選舉就無須留任

北市再曝7張足跡 建國假日花市、信義威秀入列

相關新聞

虎豹潭不重演 黃珊珊心疼憶：大水奪爸妹這孩子堅強...

「一般人都承擔不起，怎要讓一個還沒長大的孩子承受...？」台北市副市長黃珊珊受訪聊起協助虎豹潭罹難者家屬處理後續，再度忍...

新北今年拚十條綠廊道 百座共融公園

新北市景觀處昨於市政會議進行專案報告，以「景觀廊道四時皆美」為題，表示為讓綠資源深入於都會、郊山及水岸，適地適種，打造民...

虎豹潭意外滿半年 北市率先制度戶外體驗活動契約範本

去年10月新北雙溪虎豹潭事件釀6死不幸，事件發生滿半年，台北市長柯文哲內部會議拍板，北市府將率各縣市之先，訂定「戶外體驗...

板橋江子翠段危老案 開工

為打造城市美學，新北近年推動都更三箭，繼2019年首例危老建築重建後，昨天第4件危老案開工。此案位於華江橋頭的板橋江子翠...

愛用民眾黨藍？ 公務雲「TaipeiON」惹議

北市府耗資480萬建置公務員專用的公務雲「TaipeiON」，但議員質疑網頁及APP配色使用「民眾黨藍」，是花納稅人的錢...

戶外營隊保險 北市訂契約範本

去年10月新北雙溪虎豹潭事件釀6死不幸，事件發生滿半年，台北市長柯文哲要求，北市府將率各縣市之先，訂定「戶外體驗活動契約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。