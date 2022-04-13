東北角「螢」接貴客 培訓綠色導遊帶遊客賞螢

每年4月中到5月中是東北角海岸轄區螢火蟲數量最多、最亮眼的時節。觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今晚在新北市平溪區菁桐，百年歷史建築選洗煤場，舉行「螢」接貴客啟動儀式，希望透過行銷活動，幫助產業在疫情衝擊下提振信心，增加經濟收益。

東北角管理處長馬惠達表示，螢火蟲具有生態指標意義，居住條件需要非常乾淨的環境，東北角風景區推動環境保育及維護生態資源，每年4、5月是賞螢最好時節。觀光圈有好幾處熱門賞螢景點，非常適合規劃一日遊、二日遊行程，例如新北平溪菁桐坑、雙溪平林休閒農場、貢寮龍崗社區，石碇三才靈芝生態農場、坪林水德里合歡營地、深坑青山香草園、雙溪茶花莊等。宜蘭境內則有頭城農場、藏酒酒莊、鳳凰宿甲蟲生態民宿、天山休閒農場、香格里拉休閒農場、童話村有機農場民宿、石頭屋蝴蝶農場及南澳農場等，只要晴天都能看到美麗的螢火蟲飛舞風景，歡迎大家走進山林間探索生命的奧妙。

東北角管理處今天在菁桐選洗煤場舉行螢火蟲之旅宣導活動，安排阿卡貝拉演唱、LED螢火蟲舞蹈等節目。為了推展深度體驗路線和品質，管理處培訓23名綠色導遊，擔任遊程解說員，並在今晚授證。

馬惠達和平溪區長曾繁盛、菁桐里長鄭賢良及新北宜蘭賞螢業者等來賓，點亮LED燈象徵活動開跑。「追螢達人」陳燦榮帶領約百位民眾，前往石底大斜坑廢棄礦場開「螢」火晚會，一閃一閃青綠色星河環抱，引起民眾讚嘆。活動最後結合平溪放天燈活動，祈願與疫情和平共存、人民平安健康、產業興盛繁榮。