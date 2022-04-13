淡水祕境海尾仔自行車道封閉 民眾熱心自清礫石不讓祕境消失

位於新北市淡水區最北端的海尾仔自行車道，車道旁就是美麗的海岸線，過去是許多遊客造訪的祕境景點，但從去年初開始，這條自行車道就進行永久封閉，不過上週開始，就有住在附近的熱心民眾高先生，自發性的帶著工具，將長400公尺被礫石覆蓋的步道進行清理動作，而高先生的熱心舉動，也讓一旁經過的民眾看到，一同加入清理礫石的行列，高先生表示，會這樣作，就不希望這條美麗的景點消失，提供民眾更方便親近大自然的友善環境。

高先生說，過去他時常都會來到這條步道慢跑散步，但自從封閉之後，礫石堆滿整條步道，每到週休假日好天氣還是可以看到許多民眾一家老小來到這裡看美景，但是滿地的礫石有些小小孩或是長輩不方便通行，因此自己就去買了支鏟子，一點一滴的將礫石挖出一條小通道，讓他感動的是，有不少人看到也一起加入，這樣下來已經清出300公尺長的通道。不過對此新北市高灘地管理處，則是認為，以安全考量不鼓勵這樣的行為。

新北市高灘處巡管隊長李俊儒表示，由於這一段長2.5公里的自行車道，當中有1公里因為長期海浪侵蝕，基礎掏空，加上這裡會有瘋狗浪拍打上岸，當初擔心會造成民眾受傷，經過評估後才會決定，關閉這條自行車道，將此處還地於大自然。而當初封閉除了自行車，行人也是包括在內，就是考量到民眾的安全問題。

不過民眾高先生將在這個16日下午號召更多民眾一起來淨灘不只是清理沙灘上的垃圾，也一起將這些覆蓋步道的礫石清除，他表示，這些被沖刷上岸的礫石是當初興建自行車步道工程單位，特定從別地運過來，雖非屬原海岸線景觀，目的是以保護台灣的海岸線，本次活動就是將原本的礫石，透過民間的力量參與，將他恢復原狀，繼續保護海岸線，避免繼續被沖刷流失，也讓淡水這處可以親海、觀海，看夕陽的秘境步道繼續維持。