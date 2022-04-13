主橋墩圍堰破裂進水 立委視察淡江大橋進度

新北市連接淡水區與八里的重大建設，淡江大橋，工程進度到去年底來到了21.1%，比預期還要超前，目標2024年底完工，不過受到今年3月台灣發生一連串地震影響，淡江大橋最重要的主橋墩灌漿處防水鋼管圍堰，出現破裂、漏水情況，而昨天下午，立法委員洪孟楷也特別到工程現場來視察，並且由工程單位來進行修復工程簡報。

工信工程副總工程師丁承之表示，主橋塔下部結構58支直徑2.5公尺長65公尺，深達81.4公尺基樁奠基工程在去年底完成，今年即接續施作深達16.5公尺深之水下基礎開挖工程，在3月發現圍堰有小滲漏情況後，由於現在已經開挖到水平面下14公尺，高低差產生的水壓非常大，目前先在圍堰內注水平衡水壓再進行裂縫修補，目標下週完成後就可繼續原工程，對於淡江大橋工期影響不大。對此立委洪孟楷對於工程單位的辛苦與危機處理給鼓勵。

立法委員洪孟楷表示，交通部公路總局及工信工程團隊的努力，第一時間不眠不休的搶修，未來希望淡江大橋繼續秉持高水準的要求及安全，淡江大橋是國人相當關注的重點計畫工程，緊盯進度讓2024如期完工，也期勉工程團隊繼續努力，讓工程如實完成。

公總西濱北臨工程處長詹益祥表示，目前已經初步完成修補作業，正在讓圍堰內的水位慢慢下降，由於原本進度就超前，現在因為漏水狀況必需處理一個星期左右，對於整體進度並不會落後，另外大家所關心的安全問題，並不會影響到基礎結構，也預計在今年七月就可以將所有的主橋墩基樁工程完工。