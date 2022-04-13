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西門町商圈參訪平溪孔明廟 盼促進旅遊交流

觀天下 / 記者陳郁薇／平溪報導
西門町商圈到平溪進行參訪交流，未來可開創新型態旅遊行程，一起合作共好。圖／觀天下有線電視提供
西門町商圈到平溪進行參訪交流，未來可開創新型態旅遊行程，一起合作共好。圖／觀天下有線電視提供

今（13）日台北市西門町商圈幹部和成員，來到平溪進行參訪交流，並到十分的孔明廟進行參拜，平溪區長曾繁盛與議員林裔綺服務處及里長聯誼會會長熱情迎接，也期待平溪商圈未來能與西門町商圈有所合作，開創新型態旅遊行程。

天燈南蜂炮，來到平溪地區旅遊，就一定要體驗放天燈的祈福活動，天燈原名孔明燈，孔明許多創造發明更帶動產業發展至今，所以工商產業奉之為祖師爺，但很多人不知道，其實平溪也有一座供奉孔明的廟宇，十多年前，地方為促進繁榮，特別引進孔明像金身到十分地區，至今年年為地方帶來數百萬人潮商機。

今（13）日台北市西門町商圈特地來到平溪區十分，在地區長和民意代表熱情接待，除了參觀孔明廟，了解孔明文化所帶來的影響，十分孔明廟方也希望藉由孔明文化與天燈的連結，和西門町商圈一行人進行交流，未來也可開創新型態旅遊行程，一起合作共好。

平溪 西門町 天燈

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