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汐止金龍公園Youbike阻通行 要移除並增設無障礙坡道
金龍公園youbike租借站深受當地民眾歡迎，但是民眾反應，人行道銜接到公園的部分，被youbike停車柱阻擋，造成通行不便，因此今(13)日上午市議員廖先翔就邀請里長和交通局等相關單位會勘，除了要移除阻礙的youbike停車柱，也會一併施作無障礙坡道，讓通行民眾更好走。
此外，因為youbike 1.0柱體的設計，導致下雨過後雨水無法排出，造成積水情形，讓民眾和里長很困擾，藉由這次的改善，會一併將youbike改成2.0，2.0單柱體的設計，讓雨水有地方可以宣洩，減低造成積水的情形。
新北市議員廖先翔表示，現場請捷安特的廠商來評估是否可以把空間騰空出來，捷安特目前正在慢慢把1.0的youbike更換成2.0的youbike，將利用更換的機會，把阻礙的區域清空，清空後會請公所在路口高低差處施作無障礙坡道，也一併改善里長反應的youbike1.0停車柱體影響排水的情形。
金龍公園youbike租借站預計在8月底前完成改善，預計保留部分1.0柱體，大部分更換成2.0，並移除阻礙通行的youbike停車柱且增設無障礙坡道，讓民眾有更好的使用環境。
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