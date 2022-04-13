清明後種植正好 六股里種下首批地瓜苗

在清明節過後，金山區六股平原上，農友間的最大盛事，就是要種下地瓜苗，而這兩天地瓜苗栽終於送來，農民也趕緊趁著好天氣將苗栽給種下田，也恰好接下來幾天將會是有雨的天氣，得以讓剛種的地瓜苗獲得水分，是一個好的開始，農友們都期盼今年會是個無災的豐收年。

六股里的地瓜農指出，清明節過後，天氣狀況趨於穩定，因此大家都會在這時候種植地瓜，加上金山地瓜在逐年的推廣下，市場價格穩定，農友們每年種植的數量通常都會與往年差不多，甚至更多。

六股平原的土壤為砂質土壤，土質鬆軟排水良好，造就六股平原所孕育出的台農66號地瓜的好口感，而近年來更在政府的大力推廣下，金山地瓜聲名遠播，六股平原的地瓜種植面積也趨於穩定，甚至吸引青年返鄉種植。

六股里長鐘鼎平說，清明後拿到地瓜苗，農民將陸陸續續種植下田，而地瓜在土壤裡的生長時間約為一百天至一百二十天，預期七月底、八月初就可以在金山品嘗到現產地瓜的新鮮美味，屆時也歡迎喜愛高纖地瓜的民眾到金山一日遊，順道品嚐六股地瓜的鬆甜好滋味。